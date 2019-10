Lazio : Salvini - ‘Lega pronta a governare la Regione’ : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “Prima dei nomi contano le idee e i programmi. Di sicuro la Lega è pronta a governare la Regione Lazio”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista a ‘Qui Magazine’, il magazine di ‘Ciociaria oggi’ e ‘Latina oggi’, rispondendo a chi gli chiede se il candidato alla presidenza del centrodestra potrebbe essere Claudio Durigon. ...

Salvini e la coLazione sovranista : “Tra gli agricoltori c’è patriottismo” : Bagno di folla per il leader della Lega, che attacca il premier: «Conte un genio, è l’amico di tutti...»

Enrico Mentana - la riveLazione : "Chi ha fregato Matteo Salvini dicendogli di aprire la crisi" : "Matteo Salvini era il Diego Maradona della situazione, però te la ricordi la scena di Maradona ai mondiali del '94 viene portato da una signora verso il bordo del campo per fare l'anti-doping? E' scoppiato. Si dice in questi casi che uno si monta troppo la testa, perde il senso della realtà". Ma at

Matteo Salvini - la riveLazione di Alessandro Di Battista : "I suoi alle spalle gliene dicono di peste e corna" : Alessandro Di Battista rompe il silenzio dopo l'alleanza tra Cinquestelle e Pd: "Speriamo bene, che vi devo dire? Non è un segreto di Stato il fatto che io sia scettico, conosco il Partito democratico - spiega a Dritto e Rovescio su Retequattro -. Mi auguro il meglio". Quanto al premier Conte aggiun

Salvini – Verdini - Rodolfo Salemi parla della sua presunta reLazione con Francesca : “La conosco ma questa estate non l’ho mai incontrata” : “La conosco ma non ho mai preso con lei neanche un caffè, non ho il suo numero di telefono e questa estate non l’ho mai incontrata”. È quanto dichiara in un’intervista a Oggi Rodolfo Salemi, modello e tentatore di Temptation Island indicato da alcuni gossip come il presunto amante di Francesca Verdini, la fidanzata del leader della Lega Matteo Salvini. Il giovane era stato indicato infatti come colui che aveva messo in crisi la coppia e, ...

Open Arms - firmare il decreto di Salvini significa andare contro l’ordine del Tar. Trenta : “Possibile vioLazione di norme penali” : Il secondo decreto firmato da Matteo Salvini per fermare la nave Open Arms va contro l’ordine che è arrivato dal Tar del Lazio. È questo il motivo “legale” per cui sia la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, sia il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, non hanno firmato questo nuovo divieto di ingresso in acque italiane. “La mancata adesione alla decisione del giudice amministrativo – specifica proprio ...

Elisa Isoardi si confessa su Salvini. E fa una riveLazione sulla Verdini : A distanza di mesi, Elisa Isoardi torna a parlare della sua relazione con Matteo Salvini. E svela di non essere affatto gelosa della sua nuova compagna, Francesca Verdini. Complice il meritato riposo delle vacanze estive che, forse, le permette di affrontare qualunque questione con maggiore serenità, la conduttrice de La prova del cuoco è tornata sull’argomento Salvini. I due hanno rotto oramai da un po’, ma solo ora la Isoardi si è ...

Decreto sicurezza - il Tar del Lazio sospende il divieto di ingresso in acque italiane. La Open Arms si dirige verso Lampedusa. Salvini : " Non li faccio sbarcare" : "Situazione di eccezionale gravità e urgenza". Oggi il premier Conte aveva chiesto a Salvini di autorizzare lo sbarco ma il ministro dell'Interno aveva rifiutato.

