In Italia | oltre 5 milioni di persone obese | l’esperto | “Meno web e cellulari e più sport”

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 12 ottobre 2019) L’obesità rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica sia perché è un importante fattore di rischio per diverse malattie croniche, quali diabete tipo 2, malattie cardiovascolari e tumori, sia per la sua prevalenza in costante aumento, non solo nei Paesi occidentali ma anche in quelli a basso-medio reddito. In, secondo la prima edizione dell’n Obesity Barometer Report, realizzata in collaborazione con Istat, una persona su 10 è obesa, ovverodi adulti, con un impatto considerevole sui diversi ambiti dell’assistenza sanitaria. Lehanno un rischio di ospedalizzazione tre volte maggiore rispetto alla popolazione generale, influendo quindi notevolmente anche sulla spesa sanitaria: si stima che nel 2012 l’eccesso ponderale sia stato responsabile del 4 per cento della spesa sanitaria nazionale, per un totale di ...

