Berrettini in semifinale a Shanghai | Medvedev elimina Fognini

Tennis - Matteo Berrettini in vista della semifinale di Shanghai : “Sono contento del mio livello di gioco - voglio fare una grande partita” : Matteo Berrettini continua la sua marcia trionfale a Shanghai (Cina), sede del Masters 1000 di Tennis. L’azzurro ha ottenuto il pass per le semifinali sconfiggendo un rivale (n.5 del mondo) come l’austriaco Dominic Thiem, che nella scorsa settimana si era aggiudicato il torneo a Pechino, mettendo in mostra un gioco aggressivo e convincente. Tuttavia, ad aver impressionato tutti è la costanza messa in mostra dal romano. Pochi cali da ...

Diretta Berrettini Zverev/ Streaming video : Matteo in semifinale - ATP Shanghai 2019 - : Diretta Berrettini Zverev Streaming video e tv, orario e risultato live della semifinale del torneo ATP Shanghai 2019 in cui Matteo sfida il tedesco.

Sorprese a Shanghai - Berrettini in semifinale : Si ferma Fabio Fognini, Matteo Berrettini in semifinale: e' questo il responso dei quarti di finale del torneo Atp di Shanghai, caratterizzati da diverse Sorprese come l'eliminazione di Novak Djokovic e Roger Federer. Sul cemento cinese del Rolex Masters 1000, Fognini si e' arreso in due set, 6-3, 7-6 al tie-break (7-4), al russo Daniil Medvedev, numero quattro del mondo. Medvedev in semifinale affrontera' il greco Stefanos Tsitsipas, capace di ...

ATP Shanghai : Berrettini in semifinale contro Zverev - la top 10 è vicina : Continua a stupire Matteo Berrettini che nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 ottobre, ha battuto in due set Dominic Thiem nei quarti di finale dell'ATP Masters 1000 di Shanghai. Domani in semifinale se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev. uscito vincente dal suo quarto di finale contro Roger Federer. Matteo è il nuovo numero 1 italiano, le Finals non sono un miraggio Con il successo odierno Matteo Berrettini compie un ulteriore balzo nei ...

Master 1000 Shanghai - Berrettini immenso : è in semifinale. Fuori Fognini : Serviva l'impresa a Matteo Berrettini per avere una minima speranza di poter partecipare agli Atp Finals di Londra e così è stato. Il 23enne romano, numero 11 al mondo, ha battuto ai quarti di finale del torneo Master 1000 di Shanghai in 2 set l'austriaco Dominic Thiem, numero 5, con il punteggio di

Berrettini-Zverev - Semifinale Masters1000 Shanghai 2019 : orario d’inizio - programma tv e streaming : Il sogno di Matteo Berrettini continua. L’Italia del tennis si stringe attorno al 23enne romano in vista di una storica Semifinale in programma domani alle ore 14 italiane contro il tedesco Alexander Zverev nel Masters 1000 di Shanghai. Berrettini, capace di sconfiggere nell’ordine Jan-Lennard Struff, Christian Garin, Roberto Bautista Agut e Dominic Thiem nel suo percorso, si gioca domani una buona fetta di qualificazione per le ...

Matteo Berrettini in semifinale a Shanghai - la classifica del romano! Top10 del ranking vicinissima : proiezioni e situazione verso le Finals : Matteo Berrettini non si ferma più e raggiunge un altro traguardo storico ed inimmaginabile fino a pochi mesi fa, accedendo per la prima volta in carriera alle semifinali di un torneo Master 1000. Il romano classe 1996, reduce da una fenomenale qualificazione per la semifinale degli US Open, ha sconfitto quest’oggi in due parziali l’austriaco Dominic Thiem (n.5 del ranking ATP) con lo score di 7-6, 6-4 ed ha raggiunto il tedesco ...

Masters 1000 Shanghai 2019 : uno straordinario Matteo Berrettini batte in due set Dominic Thiem e va in semifinale - diventa numero 1 d’Italia ed è tra i primi otto della Race per le ATP Finals! : Nell’ultimo quarto di finale del Masters 1000 di Shanghai un entusiasmante Matteo Berrettini ha battuto in due set l’austriaco Dominic Thiem sul cemento della megalopoli cinese col punteggio di 7-6 6-4 in una partita giocata col tetto del campo centrale chiuso. Nessuna palla break fino al 3-3 del primo set quando Berrettini ne concede una sbagliando due dritti ma poi la annulla costringendo all’errore di dritto dal fondo Thiem. Si va quindi al ...

DIRETTA/ Berrettini Thiem - risultato finale 2-0 - : Matteo in semifinale! ATP Shanghai : DIRETTA Berrettini Thiem risultato finale 2-0, 7-6, 6-4,: il romano ha vinto nei quarti di finale del torneo ATP di tennis di Shanghai, Finals vicine.

Tennis - Matteo Berrettini batte Thiem e vola in semifinale al Masters 1000 di Shanghai : Matteo Berrettini fa esultare l'Italia. Il Tennista italiano classe 1996 ha conquistato la semifinale del torneo Masters 1000 di Shanghai dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari. Impresa dell'atleta capitolino, che ha impreziosito la sua già eccellente stagione, battendo Dominic Thiem numero 4 del ranking e 5 del seeding con il punteggio di 7-6 (10), 6-4.Continua a leggere

Tennis - Matteo Berrettini batte Dominic Thiem : è in semifinale a Shanghai. Affronterà Alexander Zverev : Matteo Berrettini conquista la semifinale del Master 1000 di Shanghai battendo in due set il numero 4 del seed Dominic Thiem. Il 23enne romano ha battuto il Tennista austriaco 7-6 6-4 in poco più di un’ora e mezzo di gioco. Niente da fare nell’altro quarto di finale per Fabio Fognini che ha ceduto 6-3 7-6 contro il russo Daniil Medvedev. In semifinale Berrettini Affronterà Alexander Zverev. Il match sarà anche importante per decidere ...

ATP Shanghai – Berrettini Show! Thiem eliminato in due set : l’azzurro in semifinale : Berrettini in semifinale al torneo ATP di Shanghai: l’azzurro elimina in due set Thiem Che spettacolo Matteo Berrettini al torneo ATP di Shanghai: il tennista azzurro ha staccato il pass per la semifinale del “Rolex Shanghai Masters“, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si sta disputando sul cemento della metropoli cinese. Al termine di una tostissima battaglia, ...