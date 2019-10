Tolentino | senza abiti semina il panico con un fucile perché ' oppresso dalla tecnologia'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Primo Romagnoli, 53 enne marchigiano, non voleva fare del male a nessuno: ce l'ha a morte con la "perversa" dei nostri tempi, computer e telefonini che opprimono e annebbiano la mente. Lo ha spiegato ieri, giovedì 10 ottobre, in un'aula del tribunale di Macerata nel corso dell'udienza di convalida del fermo dopo i fatti di cui si è reso protagonista. Lunedì scorso avevato il, borgo abitualmente tranquillo in provincia di Macerata: prima si era barricato in casa con tre fucili semiautomatici, regolarmente detenuti avendo il porto d'armi da cacciatore, e 50 cartucce. Poi era uscito per strada in abbigliamento adamitico e con ilpuntato, costringendo gli abitanti a una mattinata di terrore finché i carabinieri hanno risolto la situazione nel migliore dei modi bloccandolo e arrestandolo. Una giornata di terrore aA dare l'allarme alle ...

