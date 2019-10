«The Informer - 3 secondi per sopravvivere» | finalmente un thriller carcerario autentico

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Prendete un romanzo svedese di successo, un regista italiano e le strade di New York e avrete The- 3per, il nuovo film di Andrea Di Stefano dal 17 ottobre al cinema, unmuscolare e duro, come non se ne vedevano da tempo. «The- 3per», cast e trama Joel Kinnaman è Pete Koslow, ex detenuto al soldo di un clan mafioso polacco, che fornisce segretamente informazioni all'agente dell'FBI Wilcox (Rosamund Pike). Una missione finisce in modo imprevisto e sia il boss che l’FBI gli impongono di tornare in prigione per sorvegliare il traffico di droga. Un’offerta che non può rifiutare, se ci tiene a rivedere vive moglie e figlia. A rendere il (doppio) gioco ancora più duro ci si mettono anche un ostinato detective della polizia, interpretato dal rapper e attore Common e il viscido superiore di Wilcox, interpretato ...

