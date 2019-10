Sky | vicino l’accordo tra Ranieri e la Sampdoria

Sky e Dazn accordo vicino : daranno vita a un canale multisport : Sky e Dazn creeranno un canale multisport sulla piattaforma satellitare. Lunedì l’annuncio Adesso l’accordo sembra veramente a un passo. Sky e Dazn, da tempo impegnati in una serie di discussioni, porteranno il loro rapporto a un livello successivo dopo gli accordi per la passata stagione calcistica. Dopo la pausa di settembre, i due licenziatari della Serie A metteranno in moto un canale multisport, con il meglio della ...

Sky-Dazn - accordo vicino : possibile via dopo la sosta : Sky e Dazn canale – Adesso l’accordo sembra veramente a un passo. Sky e Dazn, da tempo impegnati in una serie di discussioni, porteranno il loro rapporto a un livello successivo dopo gli accordi per la passata stagione calcistica. dopo la pausa di settembre, i due licenziatari della Serie A metteranno in moto un canale […] L'articolo Sky-Dazn, accordo vicino: possibile via dopo la sosta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...