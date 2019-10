Roma | Kolarov non chiuderà la carriera in Serbia | i giallorossi spingono per il rinnovo

LIVE Wolfsberger-Roma 1-1 - Europa League in DIRETTA : dentro Kolarov per l’assalto finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 91′ Esce Ritzmaier ed entra Wernitznig per il Wolfsberger. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 89′ Esce Liendl e dentro Schmerböck per il Wolfsberger. 87′ Chiede un rigore la Roma per un fallo di mano dentro l’area di rigore, ma per l’arbitro non c’è nulla. 85′ Ammonito per proteste per un fallo a centrocampo Kluivert. 83′ Cristante ...

Fonseca disegna la Roma tocca a Kalinic - Kolarov e Dzeko in panchina : "Mi aspetto una partita molto difficile, contro un avversario che ha battuto all'esordio il Borussia 4-0. Fonseca disegna la Roma tocca a Kalinic, Kol

Lecce-Roma 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : sempre Dzeko - Kolarov tradisce dal dischetto [FOTO] : Lecce-Roma, LE pagelle DI CalcioWeb – La Roma passa al “Via del Mare”. Decide un gol di Dzeko. Partita di sofferenza per i giallorossi, che però hanno anche sbagliato un rigore con Kolarov. In alto la FOTOGALLERY. Lecce-Roma, LE pagelle DI CalcioWeb Lecce (4-3-3): Gabriel 6.5; Rispoli 7, Rossettini 6, Lucioni 5, Calderoni 6.5; Majer 6, Petriccione 6, Tachtsidis 5.5 (63′ Imbula 5.5); Mancosu 6.5 (51′ Shakhov ...

?Lecce-Roma 0-1 diretta : vantaggio firmato da Dzeko. Kolarov si fa parare un calcio di rigore : C'è la firma di Vucinic sia in occasione dell'ultimo pareggio tra le due compagini, il 2-2 del 4 dicembre 2005 con indosso la maglia dei salentini, sia quando per l'ultima volta i...

Roma-Atalanta - Fonseca ha le idee chiare : “Dzeko e Kolarov non possono riposare - domani gioca Smalling” : L’allenatore della Roma ha parlato in conferenza stampa del match di domani contro l’Atalanta, svelando parte della formazione Momento positivo per la Roma che, dopo il pareggio nel derby, ha inanellato tre vittorie consecutive compresa quella in Europa League con il Basaksehir. Un gioco fluido e una grande capacità realizzati per i giallorossi, che stanno beneficiando della cura Fonseca. Luciano Rossi AS ...

La Roma di Fonseca e lo strano viaggio della strana coppia Dzeko-Kolarov : È la felicità di chi riesce ad aggiudicarselo al Fantacalcio, come lo sono tutti i difensori che segnano e per i quali ci si svena alle aste tra amici o colleghi. Dal ritorno in Italia, avvenuto nel 2017, Aleksandar Kolarov si è scoperto maestro dei calci da fermo: 8 reti la passata stagione, quando

Roma - Kolarov dà indicazioni importanti sul rinnovo di contratto : Il terzino della Roma e della Serbia Aleksandar Kolarov ha parlato dal ritiro della sua nazionale di rinnovo di contratto: “Sto bene alla Roma, ho un altro anno di contratto e penserò al rinnovo quando sarà il momento”. L’attuale contratto con il club giallorosso scadrà nel giugno 2020. Kolarov è stato cercato dall’Inter nell’ultima sessione di mercato. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi ...

Lazio-Roma 1-1 - Luis Alberto risponde a Kolarov. Pali - traverse - gol annullati : emozioni e occasioni ma il derby non ha padrone : Il derby della Capitale non ha un padrone. Lazio e Roma si dividono la posta: un gol per tempo, prima di Kolarov su rigore e poi Luis Alberto, e il faccia a faccia finisce 1-1. Una partita ricca di emozioni, intensa e giocata a ritmi alti: la prima metà è spettacolare con cinque Pali e traverse colpiti dalle due squadre (3 della Lazio con Leiva, Immobile e Correa e 2 della Roma con Zaniolo) e almeno 7 limpide occasioni da rete in particolare di ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Lazio-Roma 1-1. Tanti pali e le reti di Kolarov e Luis Alberto nel derby capitolino : Un derby capitolino spumeggiante quello appena concluso, valido per la seconda giornata della Serie A di Calcio: nell’anticipo pomeridiano della domenica Lazio e Roma pareggiano una partita che poteva vedere molte più reti, dati i cinque pali colpiti nei primi 25′ di gara. Finisce 1-1 con il rigore trasformato da Kolarov a 17′ ed il pari di Luis Alberto al 59′ su assist di Immobile. Nel primo tempo accade di tutto, e ...

VIDEO Lazio-Roma 1-1 : Highlights - gol e sintesi. Luis Alberto riprende Kolarov : Gradevolissimo pareggio nel derby capitolino tra Lazio e Roma, anticipo pomeridiano della seconda giornata della Serie A di cacio: in una gara segnata dall’alto numero di legni colpiti in avvio di gara (cinque in 25′), i giallorossi passano a condurre con il rigore trasformato da Kolarov al 17′, pareggiato dalla rete di Luis Alberto al 59′. Highlights Lazio-Roma 1-1 ???? ?????? ?? ????? ? .. Via : @ElcalcioTV1 ...

