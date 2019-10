Fonte : romadailynews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Roma – Restera’fino al termine deiVia San Pio X, nel tratto fra Lungotevere in Sassia e Borgo Santo Spirito. La strada da questa mattina e’ interdetta ala causa di un cedimento del manto stradale dovuto ad una rottura di una tubatura delle acque nere, che ha di fatto scavato una sorta di grotta nel sottosuolo. Pesanti per tutta la giornata le ripercussioni aldi Lungotevere e in tutta la zona attorno al Vaticano. Attorno all’area, sono state impegnate decine di agenti della Polizia di Roma Capitale per accompagnare le auto, il cui percorso e’ stato deviato da ponte Vittorio verso lungotevere in Sassia. La strada, secondo quanto si apprende, rimarra’fino al termine dei, definiti ‘urgenti’. L'articoloperd’urgenza via San Pio X,proviene da ...

romadailynews : Rimane chiusa per lavori d’urgenza via San Pio X, traffico congestionato: Roma – Restera… - robertofiandaca : 'Ora che ho twittato sui Curdi / In che altro modo salverò / Il mondo?' (Khalil Gibran). 'Anche la migliore dell… - risolviamodai : @safeincats, ci spiace comunicarti l’esito: ?? la busta rimane chiusa... ?? -