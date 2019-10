Non vogliamo soldi | ma giustizia | dice il padre di Antonio D' Alessandro

Formula 1 - Marko incassa le critiche di Verstappen : “in Red Bull vogliamo piloti che Non hanno paura…” : Il consulente austriaco ha replicato alle critiche di Verstappen, ammettendo come qualche errore sia stato commesso Max Verstappen non è certamente un pilota che le manda a dire, anche quando si tratta di bacchettare la propria scuderia per le prestazioni della monoposto. La Red Bull ha fatto capire di aver compreso e risolto i propri errori, accettando per bocca di Helmut Marko le punture del pilota olandese. Intervenuto ai microfoni di ...

"Davvero Non vogliamo fare nulla per impedire questa nuova guerra?". L'appello della famiglia di Lorenzo Orsetti : “La priorità è fermare questo attacco ai curdi e poi sarà necessario trovare una soluzione pacifica per questa zona del Medio Oriente”. Lo chiede Alessandro Orsetti, padre del 33enne fiorentino Lorenzo Orsetti, ucciso il 18 marzo dall’Isis mentre militava come volontario con le milizie curde, commentando i primi attacchi delle forze armate turche al confine tra Siria e Iraq per impedire alle forze curde di ...

Ancelotti a Sky : “Partita sufficiente e combattuta - siamo stati poco efficaci. Vogliamo lottare per lo scudetto! Inter-Juve Non mi interessa. Su Lozano…” : Carlo Ancelotti a Sky Sport al termine di Torino-Napoli Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Torino: “Partita molto combattuta, è stata sufficiente la gara di oggi, ma è mancata un po’ di efficacia in avanti. Ho visto timidezza nel cercare di proporre situazioni pericolose e quando bisognava concretizzare. Non ci sono stati dei cali di tensione. ...

Conte : "Come posso stare sereno?". Renzi : "Non vogliamo far cadere il governo - ma no a nuove tasse" : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte replica a Matteo Renzi che aveva definito un "pannicello caldo" la manovra finanziaria del governo che prevede solo un paio di miliardi da destinare al taglio del cuneo fiscale nel 2020. Il premier ricorda i vincoli di bilancio europei e la strada stretta della flessibilità possibile: oltre il deficit al 2,2% non si può andare, a meno di volersi porre in contrapposizione con ...

Mondiali Rugby 2019 – Zanni ammette : “il cartellino rosso ci ha tagliato le gambe - ma Non vogliamo alibi” : Il giocatore azzurro ha parlato dopo la sconfitta subita dall’Italia nel match contro il Sudafrica Giornata di recupero tra palestra, piscina e sedute di fisioterapia per la Nazionale Italiana Rugby dopo aver giocato la terza partita del Girone B alla Rugby World Cup contro il Sudafrica nella serata di ieri all’Ecopa Stadium di Shizuoka, incontro vinto dalla squadra allenata da Erasmus per 49-3. Match molto fisico dove gli Azzurri ...

Apple - Tim Cook : “Noi usiamo 100% rinnovabili - Non vogliamo creare sconvolgimenti al clima” : “Non vogliamo creare sconvolgimenti a livello climatico: noi utilizziamo al 100% energie rinnovabili”. Lo ha affermato Tim Cook, amministratore delegato di Apple, nel corso dell’iniziativa ‘Il Quotidiano in Classe’ organizzata a Firenze dall’Osservatorio permanente giovani-editori. “Siamo sostenitori dei diritti umani – ha proseguito – e non lo facciamo perche’ e’ previsto da ...

L'Inter cade a Barcellona - ma Conte Non ci sta e se la prende con l'arbitro : "Vogliamo rispetto" : È una sconfitta che brucia quella maturata dalL'Inter al Camp Nou contro il Barcellona. Un 2-1 per certi versi ingiusto, che aveva visto L'Inter colpire subito a freddo con Lautaro Martinez e avere almeno 6 nitide occasioni per raddoppiare, prima di subire la rimonta blaugrana firmata da Luis Suarez

Ancelotti insiste con un tweet (stavolta lui - Non Adl) : «Oggi dobbiamo soffrire se vogliamo vincere» : L’elogio della sofferenza continua. Al punto da indurre a credere che Ancelotti abbia colto qualcosa nel gruppo, una eccessiva distensione. Oppure vuole soltanto rimarcare un concetto espresso ieri in conferenza stampa. Fatto che stavolta è lui – e non De Laurentiis – a pubblicare il tweet pre-partita. Non un tweet all’insegna della maglia sudata ma della sofferenza. Per vincere bisogna lottare. Nessuno ti regala nulla, ...

Taylor Mega - affondo Alberto Mezzetti : “Noi uomini Non vogliamo certe donne” : Alberto Mezzetti contro Taylor e Giorgia: baci esagerati sui social? Taylor Mega è al centro dell’attenzione mediatica per via della sua relazione con Giorgia Caldarulo. Insieme sanno bene come provocare: adesso si lasciano andare a lunghi baci appassionati pubblicati sui loro profili Instagram. Viva l’amore, certo, ma questa ostentazione dei sentimenti comincia a far storcere […] L'articolo Taylor Mega, affondo Alberto ...

Kikò Nalli : "Ambra Lombardo? Stiamo insieme - litighiamo spesso ma Non vogliamo perderci" (video) : Kikò Nalli, intervenendo, oggi, lunedì 23 settembre 2019, a 'Pomeriggio 5', ha cercato di chiarire, una volta per tutte, il tipo di rapporto che lo lega ad Ambra Lombardo dopo i venti di crisi soffiati la scorsa settimana. L'hair stylist ha confessato, a Barbara D'Urso, che l'amore prosegue nonostante qualche litigata di troppo:prosegui la letturaKikò Nalli: "Ambra Lombardo? Stiamo insieme, litighiamo spesso ma non vogliamo perderci" (video) ...

Alitalia : Patuanelli - ‘Non ci accontentiamo di salvarla ma vogliamo rilanciarla’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Non ci accontentiamo di salvare Alitalia ma vogliamo rilanciare la compagnia di bandiera. Voglio essere l’ultimo ministero dello Sviluppo economico che si occupa di Alitalia”. Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli a margine della 37 esima edizione di del Cersaie.Il settore del trasporto aereo, rileva il ministro, “è un settore che da anni è in ...

Nel laboratorio dei muscoli del Napoli : «Noi superiori fisicamente al Liverpool. Vogliamo il benessere del calciatore - Non la sua sofferenza» : Il Napoli ha battuto il Liverpool per 2-0. È il risultato che tutti conosciamo. Quel che nessuno sa, è che il Napoli ha battuto la squadra di Klopp in tante altre microsfide che sono alla base della prestazione di una squadra. Gli uomini di Ancelotti hanno vinto per qualità e quantità di accelerazioni, nei dati di altissima intensità, per potenza metabolica (su cui ci soffermeremo tra poco) e qualche altro valore in cui non ci addentriamo. Il ...

**Migranti : protesta tunisini a Lampedusa 'Non vogliamo essere rimpatriati'** : Palermo, 19 set. (AdnKronos) - Nuova protesta di un gruppo di tunisini davanti alla chiesa San Gerlando di Lampedusa. I migranti non vogliono essere rimpatriati e chiedono il permesso di soggiorno. "Aiutateci a non ritornare in Tunisia", si legge su un cartello. Anche ieri sera ii tunisini, arrivati

**Migranti : protesta tunisini a Lampedusa ‘Non vogliamo essere rimpatriati’** : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – Nuova protesta di un gruppo di tunisini davanti alla chiesa San Gerlando di Lampedusa. I migranti non vogliono essere rimpatriati e chiedono il permesso di soggiorno. “Aiutateci a non ritornare in Tunisia”, si legge su un cartello. Anche ieri sera ii tunisini, arrivati nei giorni scorsi a Lampedusa, avevano inscenato n’altra protesta. L'articolo **Migranti: protesta tunisini a ...