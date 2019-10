Niccolò Bettarini è indagato | Ha diffamato l' ex avvocato

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Si era lamentato sui social del suo. Ora, figlio dell'ex calciatore Stefano e della conduttrice Simona Ventura, èper diffamazione nei confronti dell'ex legale, l'Alessandra Calabrò. Nel luglio 2018, il 20enne era stato aggredito violentemente da quattro giovani fuori dalla discoteca milanese Old Fashion. L'Calabrò lo aveva rappresentato come parte civile nel processo di primo grado. A marzo, quando uno dei suoi aggressori (condannato a 9 anni di reclusione) era passato dal carcere ai domiciliari,non ci ha visto più.Il giovane ha così attaccato su Instagram il giudice e il suo. Come spiega il Tempo,junior si era lamentato anche delle parcelle del suo legale (che non aveva ancora pagato). Così la Calabrò, che aveva già rimesso il mandato per i mancati pagamenti, lo ha denunciato per diffamazione. Nel ...

Agenzia_Ansa : Niccolò #Bettarini, figlio dell'ex calciatore Stefano e della conduttrice tv Simona Ventura, è indagato per diffama… - Noovyis : (Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura indagato per diffamazione: ha offeso su Instagram la sua avvocata p… - Cascavel47 : Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura indagato per diffamazione: ha offeso su Instagram la sua avvocata pe… -