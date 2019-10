Le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 del Giappone sono state rinviate per un tifone

F1 - il tifone rinvia le qualifiche. Caccia alla pole domenica notte prima della gara : Cambia il programma del Gp del Giappone per motivi di sicurezza. Mercedes più veloci nella prima sessione di prove libere

F1 - GP Giappone 2019 : le FP2 decideranno la griglia di partenza in caso di cancellazione delle qualifiche di domenica : Il tifone Hagibis fa sentire la sua presenza nel weekend del GP del Giappone, tappa del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Suzuka infatti gli organizzatori, la FIA e la Federazione automobilista nipponica hanno deciso di cancellare tutte le attività in programma domani e recuperare le qualifiche domenica mattina (alle ore 10.00 locali e alle ore 03.00 italiane). Una decisione per prevenire ogni problematica e mettere al primo posto la ...

F.1 - GP del Giappone - qualifiche spostate a domenica : Adesso è ufficiale: a causa del tifone Hagibis, la Formula 1 ha annullato tutte le attività in pista previste per sabato. Dopo aver monitorato a lungo le attività del tifone, gli organizzatori hanno deciso di non prendere rischi, cancellare la terza sessione di prove libere e posticipare le Qualifiche a domenica mattina.I nuovi orari. Lannuncio è arrivato pochi minuti prima delle prove libere di oggi. In un comunicato congiunto, la Fia e la F.1 ...

Formula 1 - il tifone ‘Hagibis’ minaccia il circuito di Suzuka : rischiano di slittare le qualifiche del Gp del Giappone : Nel caso in cui non ci fossero le condizioni per disputare le Qualifiche al sabato, queste verranno svolte domenica mattina Il tifone ‘Hagibis‘ continua a minacciare il Giappone, dove dovrebbe arrivare nella giornata di sabato portando piogge torrenziali e venti fortissimi. Una situazione complicata da gestire, che potrebbe modificare il programma del week-end del Gran Premio di Suzuka. LaPresse/XinHua Qualora non ci fossero le ...

F1 - GP Giappone 2019 : il tifone Hagibis potrebbe cambiare il programma a Suzuka. Probabile lo slittamento delle qualifiche : Si preannuncia un weekend problematico per quanto concerne il Circus della F1 impegnato nel prossimo round del Mondiale 2019 in Giappone. Il tifone Hagibis, che si sta abbattendo nella zona asiatica, potrebbe mettere a rischio il corretto svolgimento del programma del weekend, stando a quelle che sono le previsioni. Al momento non sono state apportare modifiche, tuttavia è tutt’altro che lontana l’ipotesi di un cambiamento di orario ...

Max Verstappen F1 - GP Giappone 2019 : “Andare a podio è il mio obiettivo - lo slittamento delle qualifiche non sarà un problema” : L’olandese Max Verstappen è pronto per affrontare la sfida del GP del Giappone, prossimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Suzuka le aspettative dell’orange sono di far bene, visto e considerato che la sua Red Bull è spinta dal motore Honda. La casa Giapponese vorrà mettersi in mostra nell’appuntamento di casa e dunque le aspettative sono piuttosto importanti per questo round. Non è un caso che la scuderia ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : l’analisi delle qualifiche. La prepotenza di Simone Biles - il pass dell’Italia - tante conferme e molte sorprese : Le qualificazioni dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, andate in scena tra venerdì e sabato per quanto riguarda il settore femminile, ci hanno lasciato diverse suggestioni e sensazioni. Analizziamo nel dettaglio quanto è successo a Stoccarda, alla vigilia delle varie finali che scatteranno domani con l’atto conclusivo del concorso a squadre. CLICCA QUI PER TUTTE LE QUALIFICATE ALLE FINALI DEI Mondiali UN PIANETA A PARTE – ...

Formula 1 - si torna in pista nel week-end per il Gp del Giappone : ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Il circus della Formula 1 fa tappa a Suzuka per il Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento in calendario Archiviato il week-end di pausa dopo l’appuntamento di Sochi, la Formula 1 si prepara a vivere il Gran Premio del Giappone, diciassettesima gara del calendario iridato. Un circuito che sorride alla Mercedes quello di Suzuka, anche se la Ferrari ha dimostrato di saper brillare anche in ‘territorio ...

VIDEO Moto2 - GP Thailandia 2019 : highlights e sintesi delle qualifiche. Marquez in pole a Buriram : Ennesima dimostrazione di superiorità e primo passo verso un weekend potenzialmente determinante in ottica iridata per Alex Marquez, capace di imporsi nelle qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2019. Lo spagnolo ha battuto di 95 millesimi lo specialista giapponese Tetsuta Nagashima (Team Onexox), mentre la prima fila sarà completata dal rookie Jorge Martin. Andiamo a rivivere le qualifiche con gli highlights. VIDEO highlights QUALIFICHE GP ...

VIDEO MotoGP - GP Thailandia 2019 : i momenti salienti delle qualifiche di Buriram : Le qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP non hanno certo lesinato in fatto di emozioni. Sul circuito di Buriram, infatti, è successo un po’ di tutto. In primo luogo Fabio Quartararo ha sospinto la sua Yamaha del team Petronas alla quarta pole position della stagione con una ennesima dimostrazione di forza. Quindi, abbiamo assistito a ben tre cadute nella sola Q2. Una con Valentino Rossi, che non è andato oltre la nona ...

VIDEO Moto3 - GP Thailandia 2019 : gli highlights delle qualifiche e la pole di Celestino Vietti : Sarà Celestino Vietti a scattare dalla pole position del Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP. Il pilota che compirà i suoi 18 anni tra otto giorni esatti, ha centrato una splendida prima posizione nelle qualifiche odierne precedendo per 118 millesimi Marcos Ramirez e per 152 Albert Arenas. In questa sessione Aron Canet ha saputo conquistare la sesta posizione a 409 millesimi, mentre Lorenzo Dalla Porta non è andato oltre la nona a 627. La ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : analisi delle qualifiche. Quartararo re delle qualifiche - Valentino Rossi può risalire in gara : Quattro pole position conquistate in quindici appuntamenti sono davvero un fiore all’occhiello notevole per Fabio Quartararo. Se si pensa, poi, che il francese è solamente un rookie nella classe regina, questo risultato si può tranquillamente definire eccezionale. Il poker, il portacolori del team Yamaha Petronas, lo ha piazzato questa mattina nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP, con una ennesima ...

VIDEO Valentino Rossi - la caduta nelle qualifiche del GP di Thailandia 2019 : Non riservano grandi soddisfazioni le qualifiche del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019, a Valentino Rossi. Il centauro della Yamaha, che l’anno passato seppe essere secondo, non è andato oltre la nona posizione nel time-attack, finendo anche in terra nelle prime battute del Q2 in curva-5. Una M1 che il “Dottore” fatica ad interpretare come vorrebbe, soprattutto nel confronto con i suoi compagni di marca ...