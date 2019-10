Juan Jesus mette le cose in chiaro | “se sento cori razzisti lascio il campo

Juan Jesus torna sull’episodio di razzismo : “Pronto a lasciare il campo se insultato” : “Se partissero dei cori razzisti dagli spalti, non esiterei a lasciare il campo”. A parlare, in un’intervista a “The Independent”, è Juan Jesus, centrale brasiliano della Roma. Nei giorni scorsi la società giallorossa ha bandito a vita dallo stadio un tifoso che sui social aveva rivolto insulti razzisti al giocatore. “La Roma ha mandato un segnale molto forte – dice a proposito Juan Jesus – ...

Insultò Juan Jesus sui social - arriva il daspo per aver scritto “Scimmione negro” : daspo – Il “tifoso” che Insultò il difensore della Roma Juan Jesus sui social, scrisse “Scimmione negro”, è stato punito con il daspo. daspo per l’insulto social di sfondo razziale. Per 3 anni lontano dagli impianti di calcio. La Gazzetta dello Sport riporta sui fatti: “Denunciato dai poliziotti della Digos di Roma per minacce aggravate da odio razziale e stalking. E daspato per ...

Insulti razziali a Juan Jesus - pesante provvedimento nei confronti di un 36enne : E’ arrivato un pesante provvedimento nei confronti di un 36enne per aver insultato pesantemente il calciatore Juan Jesus, la Digos ha denunciato un uomo originario di Civitavecchia sottoponendolo a Daspo per tre anni, le accuse sono pesantissime: stalking e minacce aggravate da odio razziale. Nel dettaglio l’uomo aveva rivolto pesanti Insulti tramite Instagram al calciatore della Roma: “Brutta scimmia demmerda devi ...

Il tifoso autore degli insulti razzisti al calciatore della Roma Juan Jesus è stato denunciato per stalking e minacce aggravate da odio razziale : Il tifoso che aveva rivolto insulti razzisti al calciatore brasiliano della Roma Juan Jesus è stato denunciato dalla Digos di Roma per stalking e minacce aggravate da odio razziale, e sottoposto a Daspo di tre anni (il divieto di accedere

Denuncia e daspo per il 36enne che insultò Juan Jesus : Roma – Risalgono al 26 agosto scorso i gravi insulti, diffusi via web, tramite la piattaforma Instagram, ai danni del giocatore della Roma Juan Jesus, da parte di un 36enne originario di Civitavecchia. “Brutta scimmia demmerda devi sparire da Roma”, “Maledetto scimpanze'”, “Stai meglio al giardino zoologico….”. Queste, solo alcune delle terribili frasi postate dal profilo ‘pomatinho’. ...

Roma - denunciato per minacce aggravate dall’odio razziale l’uomo che insultò Juan Jesus sui social. Daspo di tre anni : minacce aggravate da odio razziale e stalking. Sono le accuse mosse al presunto autore delle scritte razziste che a fine agosto comparvero sul profilo Instagram del difensore della Roma Juan Jesus. l’uomo, di Civitavecchia, è stato denunciato dai poliziotti della Digos. È stato anche sottoposto a Daspo per 3 anni. Per la verità la Roma aveva promesso un “Daspo a vita” all’uomo che si era scagliato contro il suo difensore. “Il gestore di ...

Insulti razzisti a Juan Jesus - daspo di tre anni a un tifoso : Juan Jesus razzismo – E’ stato denunciato dalla Digos di Roma per minacce aggravate da odio razziale e stalking l’autore degli Insulti razzisti che, a fine settembre, sono comparsi sul profilo Instagram del difensore brasiliano della Roma Juan Jesus. Il denunciato – scrive l’AGI –, un uomo di Civitavecchia, ha ricevuto anche un daspo della […] L'articolo Insulti razzisti a Juan Jesus, daspo di tre anni a un tifoso è stato ...

Daspato a vita : «Ho sbagliato a insultare Juan Jesus - ma l’onda mediatica è stata esagerata» : Repubblica ha intervistato Andrea Dell’Aquila, il giovane romano escluso a vita dallo stadio della Roma per aver insultato Juan Jesus. Era stato lo steso calciatore, con un post in cui mostrava uno screen delle sue offese («Torna al giardino zoologico. Scimmione. Negro»), a denunciarlo, chiedendo alla società di intervenire. Dopo un botta e risposta con la Lega, il club giallorosso ha deciso di sanzionare Dell’Aquila bandendolo a vita ...

Polemica Roma/Lega per il caso Juan Jesus (che sarà l’ambasciatore giallorosso contro il razzismo) : Il Corriere dello Sport parla di uno scontro tra la Roma e la Lega avvenuto ieri su Twitter. In serata, la Roma ha condiviso il suo stesso tweet con cui giovedì annunciava di aver segnalato alla polizia il tifoso che aveva insultato Juan Jesus su Instagram scrivendo: “Lega Serie A, state davvero pensando di affrontare seriamente il problema del razzismo nel calcio italiano?” Un messaggio che è caduto come una mannaia sulla Lega. Che prontamente ...

Roma - insulti razzisti a Juan Jesus : il club bandisce a vita un tifoso : Una dura presa di posizione contro il razzismo è stata presa della Roma. La società giallorossa ha bandito per sempre dallo stadio un tifoso. L'uomo aveva inviato dei messaggi su Instagram a Juan Jesus, scrivendogli degli insulti razzisti. Il giocatore ha pubblicato immediatamente la chat, esprimendo il suo disappunto. Immediata e forte è stata la scelta di posizione del club. Attraverso un post sui social, la Roma ha fatto sapere che ...

Juan Jesus - tifoso insultò il difensore sui social : “Scimmione - negro”. La Roma gli vieta a vita l’ingresso all’Olimpico e lo segnala alla polizia : Aveva insultato il difensore Juan Jesus su Instagram con un messaggio privato inviato direttamente al calciatore. Un episodio razzista che gli costerà un “daspo a vita” per le partite della sua squadra del cuore. E la decisione non è delle autorità di pubblica sicurezza, ma della As Roma. “Il gestore di questo account Instagram ha inviato insulti razzisti disgustosi a Juan Jesus, attraverso un messaggio diretto. Abbiamo ...

La Roma ha "daspato a vita" un suo tifoso per i messaggi razzisti mandati al calciatore Juan Jesus : Per chi discrimina, sugli spalti della Roma non c’è posto. Utilizzando l’hastag “NoToRacsim”, la società dei giallorossi ha comunicato via Twitter la decisione di “daspare a vita” dalle sue partite il tifoso che aveva insultato sui social il difensore brasiliano, Juan Jesus. Nonostante intonasse i cori della Roma, il ragazzo aveva inviato vari messaggi su Instagram al calciatore, scrivendo: ...

Roma - insulti razzisti a Juan Jesus : daspo a vita per un tifoso : Roma daspo tifoso razzista – Presa di posizione netta contro il razzismo da parte della Roma. Il club giallorosso, infatti, ha deciso di rivolgersi alla polizia dopo la segnalazione da parte del calciatore brasiliano Juan Jesus, il quale è stato vittima di insulti razzisti da parte di un sostenitore del club della capitale. L’uomo, nello […] L'articolo Roma, insulti razzisti a Juan Jesus: daspo a vita per un tifoso è stato realizzato ...