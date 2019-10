Turchia | Erdogan minaccia l' Europa | Se bloccate le operazioni in Siria vi mandiamo

Turchia conquista 2 villaggi curdi. Erdogan : «Se Ue ostacola inviamo profughi. L'Isis sarà eliminato» : «Due villaggi sono stati liberati dai terroristi a ovest di Tal Abyad», uno dei principali punti d'accesso dell'incursione della Turchia contro i curdi nel nord-est della Siria....

Turchia - la minaccia di Erdogan : «Se la Ue ci ostacola - manderemo milioni di profughi». Nuovi raid - civili in fuga : Ankara: già uccisi 109 miliziani curdi. Polemica per un tweet di Trump: «Il ritiro delle truppe americane? I curdi non ci aiutarono nella Seconda guerra mondiale»

Siria - Turchia : “Colpiti 181 obiettivi”. Curdi : “Bombe su prigione con membri Isis”. Erdogan : “Ue non ci ostacoli o vi mandiamo i profughi” : Prima i raid aerei, poi l’avanzata con le truppe di terra. La Turchia penetra nel nord della Siria dopo l’offensiva militare, lanciata giovedì. Sono 181 gli obiettivi Curdi nel Nord-est del Paese, informa il ministero della Difesa di Ankara, colpiti dagli oltre 5mila soldati delle forze armate nel corso dell’operazione Fonte di pace. Al momento, si contano almeno 15 morti, molti dei quali civili, anche se il presidenteRecep ...

La Turchia bombarda i curdi? Interrompiamo ogni rapporto con Erdogan : Nel 1995, alle fine del conflitto nell’ex Jugoslavia, il compianto Alexander Langer scriveva un articolo, profetico per certi versi, dal titolo “L’Europa muore o rinasce a Sarajevo”. L’Europa non è morta, ma di certo porta ancora addosso le cicatrici della vergogna, per non avere impedito il massacro di Srebrenica e di altri eccidi balcanici. A volte la Storia concede una seconda occasione, ma una volta sola e se c’è un momento in cui ...

INVASIONE Turchia IN SIRIA/ Il patto nascosto di Erdogan con Trump e Putin : probabile che l'attacco turco sia concordato con Russia e Usa, e che non uscirà dai 'binari'. In caso contrario, tutto può succedere

TERZA GUERRA MONDIALE/ Attenti alla "grande Turchia" che ha in mente Erdogan : Se l'operazione militare di Erdogan dovesse andare a buon fine, la Turchia amplierebbe i suoi confini fino alla conquista di Aleppo, Mosul e Kirkuk

Siria - la Turchia dà l'ok all'offensiva : ?11 morti. Via libera alle truppe. Ue e Berlino : Erdogan si fermi : L'operazione militare della Turchia contro le forze curde nel nord-est della Siria è cominciata. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente turco Recep Tayyip Erdogan e stando...

Siria - Turchia dà il via a bombardamenti sulle città curde al confine. Erdogan : “Estirpiamo terrorismo”. Curdi : “Ci sono vittime civili” : La Turchia ha iniziato a bombardare la Siria. I caccia dell’aviazione di Ankara hanno sganciato le prime bombe oltre il confine, contro obiettivi presenti nella regione a maggioranza curda del Rojava. “L’operazione Fonte di Pace neutralizzerà la minaccia terroristica contro la Turchia – ha scritto su Twitter il presidente Recep Tayyip Erdogan – e permetterà la creazione di una zona di sicurezza, favorendo il ritorno ...

Siria - iniziata la guerra con la Turchia. I caccia di Erdogan bombardano il confine - curdi in fuga : Sono iniziate le operazioni militari della Turchia nel nord-est della Siria contro le milizie curde. L'operazione, denominata Fonte di pace, secondo il presidente turco Recep Erdogan ha come obiettivo creare "una zona di sicurezza" per Ankara al riparo dai curdi Siriani. Nell'area, stando al governo