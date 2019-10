Milano : rapine in banca - presa una banda nel napoletano : Milano, 10 ott. (AdnKronos) – Gli agenti della squadra mobile di Milano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere in provincia di Napoli nei confronti di cinque persone per due colpi milionari in banca avvenuti a Milano nel mese di marzo e maggio 2018. La banda criminale – in manette sono finiti in tre su cinque – rintracciata con la collaborazione della squadra mobile di Napoli e del ...

Milano : rapine per acquistare base musicale - arrestati : Milano, 18 set. (AdnKronos) – Avevano aggredito brutalmente in Val Sabbia a Milano un cittadino cinese di 26 anni per sottrargli il telefono così da avere il denaro necessario per acquistare una base musicale. La polizia ha arrestato due ragazzi, un maggiorenne e un minorenne, che il 4 agosto avevano colpito con un arnese di metallo il ragazzo procurandogli diverse lesioni, tra cui la frattura del setto nasale, con una prognosi di ...

Milano : 23 arresti in un giorno per spaccio - furti e rapine : Milano, 13 set. (AdnKronos) - Nelle ultime 24 ore sono state arrestate a Milano 23 persone per vari reati tra cui lo spaccio di droga e la rapina. Lo rende noto la questura. Di queste sei sono state accusate di detenzione ai fini di spaccio di marijuana, shaboo e cocaina. A una coppia di cittadini f

Rapine - risse - donne picchiate. Immigrati scatenano il panico a Milano : Aurora Vigne Giornata nera sui trasporti pubblici a Milano. Nel giro di 24 ore tre crimini: uno sulla linea 31 e gli altri due sulla 91. Due Immigrati in manette Torna la paura sui trasporti pubblici a Milano. Tre crimini nel giro di 24 ore. Una donna scaraventata fuori da un bus, un uomo derubato e un controllore aggredito. E così due Immigrati sono stati arrestati dopo aver rapinato dei passeggeri. Entrambi hannp agito sulla linea ...

Milano : rapine e lesioni a transessuali - arrestato : Milano, 6 set. (AdnKronos) - Li approcciava gentilmente e poi li rapinava e aggrediva. E' stato arrestato un cittadino transessuale peruviani di 47 anni a Milano. La polizia lo ha accusato di rapina aggravata dall'uso di armi e lesioni personali pluriaggravate. Le indagini sono iniziate il 2 luglio