L' uomo invisibile a Catania

Alla ricerca dell'uomo invisibile. Liu Bolin si nasconde in Bocconi per una delle sue performance mimetiche. L'artista cinese attraverso la tecnica del body painting si fonde con il panorama circostante, lo fa nell'esibizione del 3 ottobre e lo si vede fare negli scatti in mostra nel campus fino al 15 gennaio. Liu Bolin mette in pratica il sogno di molti di nascondersi al mondo. Lo ...