Golf – 76° Open d’Italia | Pulkkanen sorprende i big | Francesco Molinari 54°

Golf – Tutto pronto per il 76° Open d’Italia : Poulter - Hatton e Noren le star della Ryder Cup all’Olgiata : Altri tre campioni nel field del torneo delle Rolex Series European Tour in programma a Roma dal 10 al 13 ottobre. I due britannici già vittoriosi in passato. Biglietti e abbonamenti in vendita sul circuito TicketOne Ian Poulter , Tyrrell Hatton e Alex Noren , tra i protagonisti dell’euro-trionfo alla Ryder Cup di Parigi 2018, arricchiscono il field delle grandi occasioni che caratterizza la 76ª edizione dell’ Open d’Italia . Parata di stelle ...

Golf – 76° Open d’Italia : per la prima volta il torneo avrà una triplice copertura tv : 76° Open d’Italia in onda su Rai, Sky e GolfTV. Per la prima volta il torneo avrà una triplice copertura televisiva Un Open d’Italia da vivere dalla prima all’ultima buca per non perdersi neanche un colpo dei campioni in gara all’Olgiata Golf Club di Roma dal 10 al 13 ottobre. Rai Sport, Sky Sport e GolfTV, infatti, trasmetteranno la 76esima edizione del torneo, quinta tappa 2019 delle Rolex Series European Tour. L’appuntamento clou del ...