“Gli anni più belli” di Gabriele Muccino arriva in sala per San Valentino 2020

La torta che sta mangiando scotta troppo e “Gli brucia la gola” : muore a 51 anni : Darren Hickey, wedding planner di 51 anni, si era ripreso da un ictus che lo aveva costretto a imparare nuovamente a camminare e parlare sette anni prima della sua morte. Lo scorso 4 aprile era nella sala dove organizza i matrimoni, quando uno chef gli ha chiesto di provare un tortino di pesce...Continua a leggere

Bimbo di 11 anni si fa tattoo all’henné : il braccio “Gli brucia”. La madre : “Mi ha assillato” : Charlie Gaughan, 11 anni, era in vacanza con la mamma Lisa, 34 anni, ed altri parenti in Spagna quando ha visto quella bancarella di tatuaggi all'henné. "Mi ha supplicato per farne uno, io non volevo..." ha detto la donna. Il piccolo ha sofferto terribilmente per giorni visto che il pigmento nero si è sfaldato e ha subito un'ustione chimica che si è poi infettata...Continua a leggere

Crozza nei panni di Conte - Grillo - Zingaretti e Berlusconi intorno a un tavolo a sfottere Salvini : “Gli tassiamo il mojito - poi riapriamo i porti” : Nel corso della prima puntata della nuova stagione Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – un esilarante Maurizio Crozza si moltiplica per vestire i panni di Conte, Gentiloni, Mattarella, Grillo, Zingaretti, Berlusconi e Landini riuniti intorno al tavolo di un ristorante con un solo obiettivo comune: prendersi gioco di Matteo Salvini. Primo tra tutti il presidente del Consiglio che, tra le risate generali, ...

Bimbo di 5 anni violentato a scuola dai compagni : “Gli hanno detto ‘sei la nostra prostituta’” : La denuncia della mamma di un bambino di 5 anni arriva dal Sudafrica. Suo figlio sarebbe stato portato in una classe della scuola da un gruppo di compagni poco più grandi di lui e lì sarebbe stato spogliato e violentato. Il racconto della donna: “Preoccupata per lo stato di salute di mio figlio”.Continua a leggere

“Gli anni più belli” il film di Gabriele Muccino cambia titolo : Da "I migliori anni" a "Gli anni più belli", Gabriele Muccino sceglie un nuovo titolo per il suo nuovo film Gabriele Muccino cambia il titolo del suo nuovo film. Si chiamerà “Gli anni più belli” e non più “I migliori anni” come scritto dal suo profilo Twitter «Gli anni più belli- 13 ...

“Gli anni più belli” il film di Gabriele Muccino cambia titolo : Da "I migliori anni" a "I giorni più belli", Gabriele Muccino sceglie un nuovo titolo per il suo nuovo film Gabriele Muccino cambia il titolo del suo nuovo film. Si chiamerà “I giorni più belli” e non più “I migliori anni” come scritto dal suo profilo Twitter «I Giorni Più Belli ...

Bimbo di 8 anni aggredito da un puma - si salva per miracolo : “Gli ho infilato un bastone nell’occhio” : "La sua testa era in bocca a quella del puma..." così Ron Carlson, padre di Pike, ricorda i drammatici momenti dell'attacco, avvenuto fuori dalla loro casa in Colorado. Il bambino ha quasi pienamente recuperato, ma probabilmente avrà bisogno di un altro intervento all'occhio.