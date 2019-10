Divieto rimosso : oltre 3mila Donne iraniane allo stadio per la prima volta dopo 40 anni : C’è grande attesa a Teheran per la partita Iran - Cambogia, valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio. Per la prima volta infatti, oggi, giovedì 10 ottobre, dopo 40 anni, le donne potranno entrare allo stadio. Circa tremila biglietti sono stati venduti alle tifose.Lo scorso mese il governo di Hassan Rohani aveva annunciato la rimozione degli ostacoli alla presenza femminile nei match della nazionale, ...

Le Donne iraniane potranno trasmettere la cittadinanza ai loro figli : L’Iran riconoscerà la cittadinanza iraniana ai figli di madri iraniane e padri stranieri. Finora la cittadinanza iraniana veniva riconosciuta soltanto ai figli di padri iraniani, e l’essere figlio di una donna iraniana non veniva considerato sufficiente per la trasmissione della

Nasce 'Woman's Freedom' - campagna per le Donne iraniane : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - Nasce 'Woman's Freedom in Iran', una campagna per la giustizia a tutela della libertà di ogni donna iraniana. L'iniziativa è di Mete Onlus, Associazione basata in Italia e presieduta dall’Advocacy Giorgia Butera, impegnata nell’alto tema dei diritti umani internazional