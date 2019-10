Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 11 ottobre 2019) E' previsto per sabato mattina ildi Italia viva a. Nella Capitale si terra' la kermesse del nuovo movimento, con la presentazione - viene riferito - di quegli amministratori che hanno lasciato il Pd. Ci saranno tutti i 'big' di Iv, compresa la capogruppo allaBoschi ma non Matteo Renzi. E intanto proprio allae' in corso una trattativa serrata con il Pd. Sulle stanze. Perche' mentre la scissione ai tempi di Bersani non provoco' scossoni riguardo la collocazione degli uffici, questa volta l'intesa non e' stata trovata. Al Senato si'. I renziani saranno a palazzo Cenci, con la soddisfazione di tutti. A Montecitorio, invece, l'offerta fatta ai fedelissimi dell'ex premier e' quella della collocazione nel palazzo denominato 'Alto Lazio'. Ovvero vicino a quello dei gruppi.Ma e' un luogo - hanno protestato i deputati di Iv - troppo distante, occorre ...

LauraPausini : Oggi in Italia è la #FestaDeiNonni. Questa foto del battesimo di Paola con i miei genitori è per ringraziarli di tu… - ilfogliettone : Battesimo 'Italia viva' a Roma. E con Pd scoppia caso 'stanze' Camera - - corazonpausini : RT @LauraPausini: Oggi in Italia è la #FestaDeiNonni. Questa foto del battesimo di Paola con i miei genitori è per ringraziarli di tutto ci… -