Bari | inquilini morti in palazzo vicino a una discarica Il giudice non archivia e ordina

(Di giovedì 10 ottobre 2019) No all’zione dell’inchiesta su quello che aviene chiamato ildella morte. Il gip hato nuove indagini sul caso della palazzina in via Archimede 16, nel quartiere Japigia, nella quale 21dalla metà degli anni Novanta ad oggi si sono ammalati di neoplasie rare causate dai roghi della vicina excomunale e molti di essi. Ilper le indagini preliminari Valeria La Battaglia ha accolto l’opposizione alla richiesta dizione presentata dall’avvocato Michele Laforgia che rappresenta i familiari deglio in cura, ritenendo che “le investigazioni suppletive indicate dagli opponenti siano indubbiamente pertinenti e necessarie rispetto all’accertamento dei fatti” relativi al reato di morte e lesioni come conseguenza di altro reato. Secondo la Procura erano trascorsi troppi anni per perseguire ...

