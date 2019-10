Fonte : quotidianodiragusa

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Una banda che saccheggiava ville e abitazioni isolatei proprietarie' stata sgominata dai Carabinieri in Piemonte.

quotidianodirg : Rapine in villa, assurdo come i ladri entravano in casa mentre dormivano - infoitinterno : Torino, rapine in villa con bastoni e coltelli: arrestata banda di italiani e albanesi - Notiziedi_it : Rapine in villa, sgominata banda italo-albanese -