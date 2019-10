Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)anche in casa, questo pomeriggio sul campo Fersini del Centro Sportivo di. Iniziale messa in moto con rosa divisa in quattro gruppi ed impegnata tra esercizi su aerobica, propriocettività e forza. Successivamente, gli uomini a disposizione di mister Simone Inzaghi si sono dedicati ad un lavoro sul possesso palla, intervallato da un blocco atletico. Assenti i nazionali. Sono nove i biancocelesti in giro per il mondo con le proprie rappresentative: Strakosha (Albania), Luis Alberto (Spagna), Acerbi e Immobile (Italia), Vavro (Slovacchia), Luiz Felipe (Brasile U23), Marusic (Montenegro), Berisha (Kosovo) e André Anderson (Italia U20). Nel ristretto gruppo che ha lavorato in campo, invece, c’è-Savic, che èper un problema a un dente. Il serbo oggi pomeriggio ha svolto regolarmente la seduta con il resto dei ...

CalcioWeb : Lazio, ripresa degli allenamenti a Formello: Milinkovic è tornato a Roma - LazioChannel : #9ottobre #Lazio - Le ultime da Formello nella giornata di ripresa degli allenamenti - LazioNews_24 : Lazio, oggi la ripresa degli allenamenti. Ci sarà Milinkovic: ecco perché ???? #SSL #sslazio #Lazio #Formello… -