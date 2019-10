Juventus | Pjanic infiamma i tifosi e torna parlare di Inter Juve

Fonte : juvedipendenza

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)– Dal ritiro della Nazionale dove si sta preparando ai prossimi impegni, Miralemparla anche di. In unvento a ‘Radio Sarajevo’, riportato da ‘Gazzetta.it’, il centrocampista bosniaco ha raccontato il sogno Champions. “Sollevare quel trofeo è il mio sogno: spero di farcela già quest’anno. Stiamo lavorando per essere i migliori al mondo e sono contento di come sto andando”.esalta la vecchia signora Il 5 dellaanche sulla vittoria contro l’: “E’ andato tutto bene. Abbiamo vinto meritatamente e finalmente siamo arrivati al primo posto in Serie A. Penso che la nostra squadra sia sicuramente la migliore in Italia, vogliamo essere in cima alla classifica e da domenica siamo dove dobbiamo essere”. Leggi anche: Mercato, dalla Spagna: scambio folle ...

juventusfc : Lo sapevate che @Miralem_Pjanic è primo fra i bianconeri per palloni recuperati? E che @MATUIDIBlaise è in vetta ne… - Gazzetta_it : #Juventus, #Pjanic: 'Primi in classifica? Siamo dove dobbiamo essere' - Gazzetta_it : #Pjanic alla #Juve da top. Anche grazie a De Rossi -