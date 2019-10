Giancarlo Giorgetti | mani Lega sul Copasir | Gli 007? Ora cominciamo a cannoneggiare

Giancarlo Giorgetti : "Complotto contro la Lega? In Ue volevano sterilizzare Salvini" : Non usa direttamente la parola “complotto”, ma non nasconde che tanti indizi lo inducono a ritenere che i poteri forti, in Italia e in Europa, abbiano voluto far fuori Matteo Salvini e la Lega dal Governo. Per Giancarlo Giorgetti è “assolutamente chiaro” che ci sia una guerra politica contro il Carroccio in Ue. Ospite di Mezz’ora in più, su Raitre, l’ex sottosegretario leghista ripercorre ...

Giancarlo Giorgetti e Gianni Letta - il retroscena : "Contatto - la telefonata". Lo scenario : cambia il quadro : Contatto. Lo scenario politico da Ferragosto a oggi è mutato radicalmente e anche Matteo Salvini ne ha preso atto. Per questo, dopo il faccia a faccia con Silvio Berlusconi, ha dato mandato a Giancarlo Giorgetti di riallacciare i rapporti da tempo interrotti con Gianni Letta, il più anti-leghista de

Giancarlo Giorgetti - leghista Quattro stagioni : È il vero unto del Signore. Qualunque cosa succeda, qualunque porcheria condivida, lui è l’unto, lui è il buono, il competente e naturalmente onesto. Giancarlo Giorgetti è un signore che ha studiato alla Bocconi, non alza la voce né bestemmia. Partecipa in silenzio alle urla, magari rievoca a mente i cori razzisti, la politica dell’odio, le buffonate da palco, le politiche sciagurate Lui ne esce fuori sempre, bello e pulito. Non sappiamo quale ...

Giancarlo Giorgetti : “Conte da marzo ha cambiato pelle - ha preso in mano la situazione” : “Conte ha cambiato pelle dopo le elezioni europee, se ne sono accorti tutti”. Così Giancarlo Giorgetti, ex sottosegretario leghista di Palazzo Chigi, commenta il discorso fatto dal premier alla Camera per la fiducia in un’intervista a La Stampa. “Ha maturato la consapevolezza che o prendeva in mano lui la situazione o finiva male. E ha preso in mano lui la situazione, ha iniziato a fare il leader”.Il ...

Giancarlo Giorgetti : "Ecco quando ha commesso l'errore Salvini". Svolta nella Lega - cosa è successo davvero : "Era stato tutto messo in conto. l'errore fondamentale di Matteo Salvini e della Lega è stato vincere le Europee con il 34%: è diventato il nemico numero uno in Italia e non solo". Per Giancarlo Giorgetti non ci sono dubbi sulla disfatta del leader leghista che, dopo aver aperto la crisi di governo,

La frase di Giancarlo Giorgetti sui medici di base : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha detto che è vero, ne mancheranno 45mila: ma tanto «chi ci va più?»

Giancarlo Giorgetti ministro dell'Economia - svolta Salvini : la mossa decisiva per convincere Di Maio e Colle : "Le strade della Lega sono infinite". Non scherza, Matteo Salvini. Il leader della Lega avrebbe davvero capito che c'è spazio per far tornare in vita la maggioranza con il Movimento 5 Stelle, al di là dei diktat grillini. E la chiave sarà ancora una volta Giancarlo Giorgetti. Leggi anche: "Salvini

Giancarlo Giorgetti : "Vado all'opposizione con fierezza - non siamo minorati mentali" : "Ci deve essere un governo che possa governare e prendere decisioni, altrimenti è giusto mettersi in discussione e noi l'abbiamo fatto. Se altri pensano di poter fare un governo che faccia il bene del Paese, ben venga. Ma attenzione a non sconnettersi con la realtà del Paese, a non chiudersi nel pal

Giancarlo Giorgetti avvisa gli Stati Uniti : "Ecco cosa rischiate con il governo M5s-Pd" : Matteo Salvini, assieme al suo braccio destro Giancarlo Giorgetti, le prova tutte per far saltare "quell'accordicchio" tra Pd e Movimento 5 Stelle. È stato proprio il sottosegretario uscente alla Presidenza, forte dei suoi rapporti, ad aver intrattenuto dei colloqui con esponenti di primo piano dell

Giancarlo Giorgetti e Salvini - allarme rosso : "Non può andare avanti così". La voce dal cuore Lega : Mercoledì alle 13 Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti hanno "fatto pace" davanti ai giornalisti che li attendevano a Montecitorio, dove si era appena chiusa la riunione dei deputati della Lega. Segretario e vice, sorridenti e scherzosi, hanno assicurato che non c'è alcuna crisi o divisione dentro i

Giancarlo Giorgetti "intercettato" al Senato : "Ma di che parlate?" - lo sconcerto del leghista : Facce tese, impassibili. I leghisti seduti tra i banchi della Lega non hanno regalato sorrisi a Giuseppe Conte, né applausi a differenza dei colleghi del Movimento 5 Stelle. Solo strette di mano, molto formali, prima che il premier si scagliasse durissimo contro Matteo Salvini. Il suo vice nel Carro

Giancarlo Giorgetti non sente da giorni Salvini - ma Forza Italia sì : retroscena - si sgretola il centrodestra : Con Matteo Salvini non parla da giorni, Giancarlo Giorgetti. In compenso il numero due della Lega sente spesso i vertici di Forza Italia. Un retroscena della Stampa riferisce come tra gli uomini di Silvio Berlusconi il clima nei confronti del Capitano sia pessimo. "Inaffidabile" è il giudizio più ca

Giancarlo Giorgetti "uomo chiave". Il Financial Times : "Governo Salvini con lui all'Economia" : La chiave è Giancarlo Giorgetti. I mercati internazionali digerirebbero senza problemi un "pericolosissimo" governo di Lega e centrodestra con l'attuale sottosegretario promosso a ministro dell'Economia. A sostenerlo non sono fonti Salviniane, ma il prestigioso Financial Times. Leggi anche: "Mi gio

Giancarlo Giorgetti si sfoga : "Da mesi chiedevo la crisi - quando ho detto di non farla l'ha annunciata" : Pare che alcuni piddini abbiano intercettato uno sfogo di Giancarlo Giorgetti contro Matteo Salvini e la sua ultima mossa sulla crsi di governo. "Per mesi gli ho detto 'stacca stacca'. E quando gli ho detto di non farlo, lui ha annunciato la crisi. Ma andasse...", avrebbe detto il sottosegretario le