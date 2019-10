Gazzetta | Milik e Zielinski non pervenuti in questo avvio di stagione

Gazzetta : contro il Brescia torna Fabian Ruiz - in attacco Milik e Lozano : Scelte obbligate per la difesa da schierare contro il Brescia, secondo la Gazzetta dello Sport. Ancelotti può affidarsi solo alla coppia Luperto-Manolas, anche se c’è Hysaj che potrebbe risultare un jolly. Appare invece scontato il ritorno di Fabian Ruiz a centrocampo che ha fatto sentire la sua mancanza. Turno di riposo per Insigne che non dovrebbe esserci tra gli 11 titolari del Napoli, spazio invece in attacco alla coppia ...

Gazzetta : la strana coppia Milik-Llorente funziona : Llorente era arrivato a Napoli considerato da tutti il sostituto di Milik, ma ieri, scrive la Gazzetta dello Sport, Ancelotti ha sorpreso nuovamente tutti schierandolo dal primo minuto proprio affianco all’accattante polacco. E non si può dire che la coppia non abbia funzionato. Sembrava impossibile o quasi che li mandasse in campo contemporaneamente. Invece, al fianco di Llorente ha giocato Arek Milk, al rientro dopo l’infortunio patito ...

Gazzetta – Col Lecce Ancelotti farà giocare Lozano e Milik : La Gazzetta dello Sport conferma il grande ritorno di Milik e scrive che Ancelotti lo schiererà oggi a Lecce in coppia con Lozano. Tanti assenti dietro, come annunciato non ci sarà Manolas che ha un piccolo risentimento muscolare, al suo posto Maksimovic. Torna Ghoulam sulla fascia sinistra ed esordisce Malcuit sulla destra. A centrocampo non sarà della partita Allan per un attacco influenzale, spazio ad Elmas e Zielinski. Ancora nulla per ...

Formazione Napoli – Gazzetta : 5 nuovi titolari in campo con il Lecce. Milik c’è : Dovrebbero essere 5 le novità in campo per il Napoli contro il Lecce, scrive oggi la Gazzetta dello Sport. È quasi certo per domani il debutto stagionale per Ospina e Malcuit. Anche Ghoulam dovrebbe essere della partita insieme ad Elmas Ma soprattuto si aspetta finalmente in campo Milik il capocannoniere (20 gol) della passata stagione ha assistito da spettatore al festival del gol del migliore attacco del campionato con tutti i suoi compagni ...

Gazzetta : Milik e Insigne in recupero - ma ancora out per la Sampdoria : La Gazzetta dello Sport conferma l’assenza di Insigne e Milik per la gara di sabato pomeriggio, contro la Sampdoria. I problemi muscolari dei due attaccanti fanno ben sperare, ma non permettono ancora ad Ancelotti di averli a disposizione per il primo match al San Paolo. Continuano intanto il lavoro differenziato per garantire un recupero completo ed evitare preoccupanti ricadute. Intanto Ancelotti avrebbe già chiara in mente la formazione ...

Gazzetta : cautela per i tempi di recupero di Milik e Insigne : Gli infortuni stanno condizionando le possibili scelte di Ancelotti in vista del doppio incontro con la Samp e il Liverpool. Mentre si attende il rientro di Milik dalla Polonia, dove è andato a curare il suo problema muscolare, il tecnico sta valutando anche le condizioni di Lorenzo Insigne che ha dovuto rinunciare anche agli impegni con al Nazionale. “Le sta valutando, l’allenatore, soprattutto per quanto riguarda la fase ...

Gazzetta : Milik resta a Napoli in ogni caso : Il Napoli non molla la ricerca di un bomber, magari uno da 30 gol come aveva detto De Laurentiis durante il ritiro. Marca stretto Icardi che continua a dire di no e tiene Llorente come seconda possibilità, ma intanto risolve anche i problemi in casa, tra cui quello relativo a Milik che negli ultimi giorni era apparso in disparte rispetto al progetto della squadra. Milik resta al Napoli in ogni, lo conferma la Gazzetta dello Sport Al di là di ...

Gazzetta : Napoli - difesa e mediana da scudetto - ma Milik troppo tenero : Il Napoli ha bisogno di un bomber davanti che le dia concretezza, secondo la Gazzetta dello Sport è questa l’unica pezza della formazione di Ancelotti, essere troppo tenera sotto porta. Manca cinismo e gol, quelli che potrebbero arrivare con Icardi e James Rodriguez. Per il resto il Napoli è una squadra forte e pienamente in grado di competere con la Juve in questa stagione, grazie a uomini come Fabian Ruiz e alla coppia ...

Gazzetta : Il no dell’Inter a Milik come contropartita per Icardi : L’interesse del Napoli per Mauro Icardi è serio, lo dimostra la mega offerta avanzata da De Laurentiis per l’argentino. Ma per adesso tutto tace, come conferma la Gazzetta dello Sport, da Milano non ci sono novità, anche se il club azzurro ha precisato che non intende attendere in eterno Mauro. Quello che appare certo in questi giorni è il no di Marotta all’inserimento di Milik nell’affare come contropartita. Il Napoli è ...

Gazzetta : Ancelotti vuole tenersi stretto Milik : Il Napoli continua ad inseguire il sogno Icardi, secondo la Gazzetta dello Sport De Laurentiis avrebbe rilanciato con una nuova offerta, 65 milioni cash oppure con l’inserimento di Milik nell’affare. Le due stagioni napoletane del polacco sono state tormentate dalla doppia rottura dei legamenti delle ginocchia ma alla fine, pur criticato per la mancanza di cinismo sotto porta, si è comunque dimostrato un giocatore-jolly che in ...