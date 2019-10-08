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Traffico Roma del 08-10-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 08-10-2019 ore 12 | 30 BREVI RALLENTAMENTI   SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA  LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO ...

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Traffico Roma del 08-10-2019 ore 12:30 (Di martedì 8 ottobre 2019) BREVI RALLENTAMENTI   SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA  LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE CENTRO. SULLA TANGENZIALE EST Traffico CONGESTIONATO DALLO SVINCOLO DELLA A24 FINO A VIA TIBURTINA  DIREZIONE FORO ITALICO.SUL LUNGOTEVERE SI RALLENTA DA PONTE PALATINO FINO A PONTE VITTORIO EMANUELE II DIREZIONE PONTE FLAMINIO.. RALLENTAMENTI SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI  VIA DELLA MAGLIANA. PRUDENZA PER UN INCIDENTE  AVVENUTO SU VIA TUSCOLANA RALLENTAMENTI   ALL’ALTEZZA DI VIA PETROCELLI , Traffico DEVIATO SULLA CORSIA LATERALE…  FINO   ALLE 14.00 MANIFESTAZIONE DEL MOVIMENTO PER IL DIRITTO ALL’ABITARE SULLA COLOMBO, ALL’ALTEZZA DELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI SUL Traffico, UN ALTRA MANIFESTAZIONE  IN VIA DELLA CAVE ARDEATINE IN PROSSIMITA’ DI PIAZZALE OSTIENSE, FINO ALLE 13.00 POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE.. PER ...
Fonte : romadailynews

twitterventi4ore : Bomba d’acqua a Roma: allagamenti, vento forte e traffico in tilt - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-10-2019 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

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