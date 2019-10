Positivo all' etilometro | chiama un amico ma anche lui è ubriaco

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 8 ottobre 2019) Risultaall’, poiunmaè sbronzo. E così i carabinieri hanno ritirato due patenti in un solo colpo. Il singolare episodio è avvenuto a Prata di Pordenone. Come racconta il quotidiano Il Friuli, un uomo di 56 anni di Brugnera è stato fermato per un controllo dai militari dell’arma di Sacile. Gli agenti lo hanno sottoposto all’ma l’uomo aveva un tasso alcolemico di 1,47 grammi per litro. A questo punto il veicolo doveva essere affidato a una persona di fiducia. Così il 56enne hato un suodi Fiume Veneto, che poco dopo è arrivato sul posto con la propria macchina.lui, però, mostrava i segnali di chi aveva bevuto troppo. E infatti, una volta sottoposto ad accertamenti, è risultato avere un valore di pari a 1,28 grammi per litro. I carabinieri hanno ritirato entrambe le patenti e hanno denunciato i due automobilisti per ...

