Perché Renzi triangola con Di Maio per togliere il M5s dalle mani di Conte

Renata Polverini : "Io con Renzi? Perché no. E se va male ho già quota 100" : Renata Polverini rompe con Forza Italia e strizza l’occhio a Matteo Renzi e alla neonata formazione politica Italia Viva. L’ex governatrice del Lazio, in una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano, spiega i motivi che la hanno allontanata dal partito di Berlusconi: “Ho scelto Forza Italia perché era il partito delle libertà civili. Mi sono accorta invece che la sua posizione odierna è supina al sovranismo ...

Pietro Senaldi - Conte - Renzi e gli 007 : "Le leve del potere. Da Matteo attacco preventivo - Perché..." : "Era da ingenui pensare che Donald Trump si fosse innamorato improvvisamente di Giuseppe Conte". Ospite di Omnibus su La7, Pietro Senaldi analizza l'endorsement del presidente americano al premier alla luce di quanto emerso negli ultimi giorni, con i contatti tra il governo americano e i servizi seg

Orlando a Renzi : "Basta ultimatum"<br>Lui risponde : "Ecco Perché ho lasciato il Pd" : Matteo Renzi continua ad essere divisivo anche dopo aver lasciato il Partito Democratico. La lettera inviata al Corriere e le interviste rilasciate dall'ex Presidente del Consiglio stanno, oggettivamente, interferendo nel dialogo interno al Governo. È chiaro un po' a tutti che Renzi voglia cercare di apparire con un piede dentro ed uno fuori dal Governo, approfittando di questo momento per lanciare la propria campagna elettorale in vista ...

Pd : Renzi - ‘se Papeete uguale a Leopolda ecco perchè sono andato via’ : Roma, 6 ott. (AdnKronos) – “Bisogna riconoscere a Orlando l’onestà intellettuale di dire la vera motivazione della scissione. Gli ultimatum non vanno lanciati, io detto soltanto che non bisogna aumentare le tasse. Lui mette sullo stesso piano il Papeete e la Leopolda, Orlando di fatto spiega che per lui e per tanti del Pd Papeete e Leopolda, cioè Salvini e Renzi, fuori di metafora, sono la stessa cosa ed è il vero ...

Renzi : "Papeete come Leopolda? Ecco perchè sono andato via' : Da Andrea Orlando "non arriva un complimento. Con una battuta potrei dire che Orlando per fare un termine di paragone deve conoscere almeno uno dei due posti. Siccome alla Leopolda non s'e' mai visto, viene il dubbio che sia andato qualche volta al Papeete per rilassarsi. Il mio amico Andrea Orlando lo vedo un po' agitato...". Lo dice Matteo Renzi a In mezz'ora in piu' su Rai Tre Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini - il retroscena : sfida Renzi da Vespa Perché così farà impazzire Conte di rabbia : "Raccontano che gli piacerebbe affrontare il premier Giuseppe Conte in un dibattito televisivo". Il sogno di Matteo Salvini per ora resterà tale, perché il premier (così come Luigi Di Maio) non ha alcuna intenzione di rischiare una figuraccia davanti alle telecamere. "Dunque - spiega il Corriere del

Otto e mezzo - Matteo Renzi smantella il Pd e Zingaretti : "Che cos'è oggi - Perché sono andato via" : Un partito "totalmente involuto". Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, Matteo Renzi spiega perché ha scelto la scissione dal Pd per lanciare il proprio partito, Italia Viva. Le parole dell'ex premier e segretario suonano come una condanna per Nicola Zingaretti, leader oggi alla guida dei dem, e pe

Renzi - Sisto : “Difende Berlusconi? Fa il garantista Perché gli servono voti. Non è credibile - né affidabile. È il mercante fiorentino della politica” : “Renzi difende Berlusconi contro i magistrati di Firenze che indagano Berlusconi sulle stragi di mafia? Ora fa il garantista perché gli servono voti, non ha un briciolo di credibilità. E’ il mercante fiorentino della politica“. Sono le parole del deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, intervistato nella trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. “Io sono abituato a ragionare in ...

Giuliano Ferrara : "Perché paghiamo Matteo Renzi e che cosa farà per questo governo" : "Siamo consapevoli che l'alleanza innaturale è anche grottesca, che i rischi di flop sono altissimi, ma detto questo siamo incapaci di goderci lo spettacolo: e senza goduria non c'è vera critica, né stroncatoria né apologetica. C'è solo mugugno, che è il tipico compagno dell'attento posizionamento s

Banca Etruria - Caporale contro risparmiatrice : “È stata risarcita dal governo per il 78%. Perché fare becero populismo su Renzi e Di Maio?” : Scontro a L’Aria che Tira (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Antonello Caporale, e Patrizia Benvenuti, una risparmiatrice di Banca Etruria, partecipante alla manifestazione odierna indetta dal Comitato Vittime Salvabanche davanti al tribunale di Arezzo, dove si stava svolgendo l’ultima udienza del processo per il filone legato alle truffe. La risparmiatrice, che ha ottenuto dal governo 78mila euro e ne aspetta 22mila, ...

Matteo Renzi e Matteo Salvini - "mattanza in aula" : Perché il taglio dei parlamentari può punirli : Il taglio dei parlamentari stroncherà tutte le speranze dei transfughi di trovare un posto altrove. perché sarà una vera mattanza. Le campagne acquisti dei due Mattei, Renzi e Salvini sono solo sulla carta, perché dopo l'approvazione della riforma i partiti dovranno ridurre drasticamente le poltrone

STRISCIA LA NOTIZIA - VIDEO FUORIONDA RENZI/ Prodotto con deep fake : Perché fa paura : STRISCIA la NOTIZIA, VIDEO FUORIONDA RENZI."Mattarella? Prrr", poi ombrello a Conte e Di Maio. Prodotto con deep fake: perché fa paura.

Ma Perché Zingaretti parla ancora di Renzi? : Prima perché Renzi rimaneva nel Pd e non c’entrava nulla. Poi perché Renzi se n’è andato senza avvertire. Ad ascoltare la voce dei capitani, Orlando e Zingaretti, alla direzione del Pd pareva di stare in una seduta psicanalitica collettiva con la ripetizione di un mantra che rassicurava gli astanti nel vortice della grande perdita. E pensare che Zingaretti era stato eletto per derenzizzare. Chiudere quel ...

Alessia Morani ribadisce il no a Matteo Renzi : "Ecco Perché resto nel Pd. Se mi fido ancora di lui?" : Alle prime battute con la sua nuova avventura, Italia Viva, Matteo Renzi deve anche ingoiare qualche rospo. Per esempio, i fedelissimi o presunti tali che non lo hanno seguito, da Luca Lotti in giù. E tra questi figura anche Alessia Morani, che torna sulla vicenda intercettata dai giornalisti prima