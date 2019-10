Outlook per Android arriva su Galaxy Watch

Microsoft Outlook per Android si aggiorna con tante novità - anche per gli smartwatch Samsung : Il team di Microsoft Outlook ha annunciato il rilascio di un nuovo update dell'app dedicata ai dispositivi Android con il quale viene introdotta qualche novità L'articolo Microsoft Outlook per Android si aggiorna con tante novità, anche per gli smartwatch Samsung proviene da TuttoAndroid.

Outlook Android : supporto per la S Pen : Breve comunicato per informarvi che Outlook si è aggiornato per Android introducendo il supporto per la S Pen dei Samsung Galaxy Note. Novità in questa versione Nuova Splashscreen: implementata una nuova icona nella schermata di avvio. supporto per la S Pen: usi Outlook su un dispositivo Samsung Note? Ora puoi usare la tua S Pen per passare su Posta, Allegati, Eventi o Persone per dare un’occhiata ed eseguire rapidamente azioni. Gli ...

