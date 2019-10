Manovra | Istat | “Gli elevati livelli di evasione riducono crescita e competitività E

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) I dati contenuti nel rapporto sull’economia non osservata allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza mostrano “la persistenza didifiscale e contributiva, aspetti critici per il rafforzamento della capacità competitiva e didel nostro paese e per l’efficacia e l’equità delle politiche pubbliche”. Il presidenteGian Carlo Blangiardo, in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, ha ribadito quello che economisti, addetti ai lavori e istituzioni internazionali ripetono da anni: i soldi sottratti alle casse pubbliche da chi non paga le tasse contribuiscono ad affossare le prospettive didell’Italia. La relazione annuale presentata insieme alla Nadef quantifica il “tax gap” medio – cioè la differenza fra il gettito teorico e quello effettivo, che stima ...

