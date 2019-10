**Mafia : Cassazione - Brusca resta in carcere** : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – Il pentito Giovanni Brusca resta in carcere e non andrà ai domiciliari come chiesto dai suoi legali. Il ricorso è stato rigettato in esito alla udienza camerale di oggi. è stato proposto dal difensore avverso ordinanza del 12 marzo 2019 del Tribunale di sorveglianza di Roma di rigetto della richiesta di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 16-nonies d.l. n. 8/91, e successive modifiche. L'articolo ...

Mafia - la Cassazione : "Brusca resta in carcere - niente domiciliari" : Giovanni Brusca rimarrà in carcere: è quanto ha deciso la Corte di Cassazione, respingendo la richiesta dei suoi legali di ottenere la detenzione domiciliare. Continuerà dunque a scontare la sua pena nel carcere di Rebibbia. Brusca è l'uomo che innescò l'ordigno che a Capaci uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Fine pena nel 2022 Con il suo ricorso, la difesa di Brusca aveva impugnato ...

Brusca chiede alla Cassazione la detenzione domiciliare. Il «sì» dell’AntiMafia : L’esecutore della strage di Capaci si è rivolto alla Corte: contesta che il Tribunale di Sorveglianza di Roma non ha tenuto nella giusta considerazione le valutazioni dell’Antimafia che dopo i precedenti «no» ha detto «sì» all’ipotesi che il pentito sia detenuto a casa