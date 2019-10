Entro la fine del 2020 uscirà la console per videogiochi PlayStation 5

Banca Carige chiuderà 45 filiali in Italia Entro fine anno : entro fine anno, Banca Carige chiuderà 45 filiali nell’ambito di una riorganizzazione interna piuttosto pesante. A Genova, dove la Banca ha la sua sede storica, saranno chiuse 11 agenzie, a Savona la chiusura interesserà 6 filiali. Nelle altre regioni è

Giustizia - Bonafede : «Riforma Entro fine anno - dimezzeremo i tempi dei processi» : «Abbiamo convenuto l'esigenza di procedere a una radicale riforma del Consiglio superiore della magistratura». Lo dice Andrea Orlando, lasciando Palazzo Chigi dopo il vertice con il...

CorSera : Entro la fine della settimana Calcio Invest offrirà 80 milioni per la Sampdoria : Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, la cessione della Sampdoria è sempre più vicina. Domani, al massimo venerdì, la Calcio Invest di Gianluca Vialli e dei finanzieri statunitensi Jamie Dinan e Alexander Knaster presenterà la sua offerta al presidente Ferrero. La proposta sarà di 80 milioni. Il quotidiano scrive che, a sostenere l’impegno, interverrà anche l’ex presidente Sampdoriano Edoardo Garrone. La risposta di Ferrero arriverà ...

Juventus - Higuain vuole ridiscutere il rinnovo di contratto Entro fine anno (RUMORS) : La Juventus di Maurizio Sarri si ritrova in squadra un giocatore che sembrava in procinto di lasciare Torino appena ritornato dal Chelsea: parliamo di Gonzalo Higuain, che sin dall'inizio della preparazione estiva con i bianconeri ha ribadito la volontà di rimanere alla Juventus giocandosi le sue carte con l'attuale settore avanzato. Con l'impegno e la determinazione il 21 bianconero si è conquistato un posto di titolare, 'portando' in panchina ...

Terremoto CEntro Italia : ancora scosse al confine fra Marche - Umbria e Lazio : Proseguono le scosse di Terremoto al Centro Italia, nell'area di confine fra Marche, Umbria e Lazio, dove si sta osservando un generale incremento dell'attività sismica nell'ultimo periodo. Dopo...

Il presidente di turno del Consiglio dell’Unione Europea ha detto che il Regno Unito deve presentare il suo “piano” per Brexit Entro la fine di settembre : Il primo ministro finlandese Antti Rinne, attualmente a capo del Consiglio dell’Unione Europea per i sei mesi di presidenza della Finlandia, ha detto che lui e il presidente francese Emmanuel Macron si sono messi d’accordo sul fatto che il governo

Ferretti Yachts approda in Borsa. Quotazione Entro fine ottobre : A incoraggiare la società nel portare avanti l'operazione sono stati anche i risultati economici e finanziari del primo semestre, che hanno confermato il trend positivo di crescita

Bari dice addio alla Saicaf - Entro fine settembre lo storico stabilimento cesserà la produzione - a rischio il lavoro di 40 dipendenti : Un’altra storica azienda barese si appresta a chiudere i battenti. Si tratta dello stabilimento della Saicaf. La dirigenza della nota azienda di torrefazione ha comunicato ai sindacati che lo stabilimento cesserà la produzione già da fine settembre. I sindacati, subito dopo aver appreso la notizia, hanno proclamato lo sciopero ad oltranza a partire da giovedì 12 settembre. Una notizia che arriva dopo mesi nei quali c’erano ...

Tfr docenti Entro 12-15 mesi da fine contratto : attesa per settembre e ottobre - importi : Trattamento di fine rapporto ancora mancante per i docenti con contratto a tempo determinato. Tempo utile per l'accredito, luglio - settembre 2019, ma anche ottobre 2019, in relazione alla data del termine del rapporto di lavoro. Una prima tranche è stata erogata in aprile per i supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche l'anno precedente, ma nessuna somma è stata ancora versata per la maggior parte dei docenti che ...

Venezia - Franceschini : "Entro fine del mio mandato nessuna Grande Nave passerà più davanti a San Marco" : Il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini oggi ha presenziato alla cerimonia di premiazione del Festival di Venezia accompagnato dalla moglie Michela Di Biase, ma appena arrivato ha voluto fare una promessa, condivisa anche sui social network, dove ha scritto:"A Venezia per la #Biennalecinema2019. Un impegno: entro la fine del mio mandato nessuna Grande Nave passerà più davanti a San Marco. Il vincolo del @_MiBAC è solo il primo ...

