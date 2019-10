Conte: "Intelligence unisce non divide"

"Non è concepibile che l'si muova al di fuori del controllo parlamentare e dei compiti che il governo gli assegna. L'interesse nazionale è il perno dell'azione" dei Servizi, "un patrimonio chee non".Lo ha detto il premier, al giuramento per i nuovi agenti, dopo le polemiche per l'incontro del ministro Usa Barr con i nostri 007. Per il nostro Paese è "imprescindibile l'ancoraggio alla comunità euroatlantica",ribadisce,esprimendo "apprezzamento per i vertici" dei Servizi.(Di martedì 8 ottobre 2019)