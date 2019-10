Calabria | allerta valanghe | intesa tra Arpacal e i Carabinieri Forestali

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) Il Comando regionaleForestale “” e l’hanno firmato a Catanzaro, nella sede dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale, un’per implementare inil sistema dimento meteo valanghivo curato da Meteomont sull’intero territorio nazionale, gestito dall’omonima sezione della Sala operativa del Comando generale dell’Arma dei. “L’accordo – ha sottolineato il direttore dell’Domenico Pappaterra – è previsto da una specifica direttiva del Dipartimento di Protezione civile, recuperata anche in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che prevede l’obbligo per cui i centri multirischi regionali devono cooperare con chi in questo campo, oggi parliamo di, ha costruito una esperienza. In una terra come la nostra, ...

