Bologna | addio a Giorgia Mattioli stilista erede di Franco Mattioli

Fonte : tg24.sky

(Di martedì 8 ottobre 2019)aveva solo 61 anni e il dono di “un grande cuore, una grande passione, una grande ironia”. E’ con queste parole che il sottosegretario al Lavoro, Francesca Puglisi, rende omaggio all’imprenditrice e storica tifosa deldi un impero della moda - suo padre,, nel 1978 ha fondato la GianFerré – si è spenta giovedì 3 ottobre ma, per volere della famiglia, la notizia è stata resa nota solo il 7 ottobre. La moda e il“Al momento non riusciamo a trovare le parole adeguate per esprimere un dolore tanto forte. Possiamo solo portare avanti con passione e dedizione il nostro lavoro quotidiano, come lei avrebbe voluto. Comprendeteci e perdonateci se in alcuni frangenti non saremo all’altezza” scrive in homepage il sito Internet calcistico bolognese, Zerocinquantuno, di cui era editrice.

CatelliRossella : Addio Giorgia Mattioli l'ultras della moda - corrierebologna : Bologna, addio a Giorgia Mattioli. La super tifosa con la passione della moda - news_bologna : Addio Giorgia Mattioli, l'ultras della moda -