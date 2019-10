A un passo dall' utero artificiale L' Ue stanzia 2 | 9 milioni di euro per uno studio

M5s a un passo dalla scissione - i 30 grillini che non vogliono il taglio dei parlamentari : Il Movimento 5 stelle rischia la scissione proprio sul taglio dei parlamentari, cavallo di battaglia del partito guidato da Luigi Di Maio. Venticinque deputati pentastellati (che potrebbero salire a trenta) sono pronti ad affossare la legge che taglia 345 parlamentari, riporta in un retroscena clamo

Il finale di Rosy Abate 2 riscritto ad un passo dalla messa in onda? Scoppia la polemica dei fan e tutto cambia : Novità in arrivo per il finale di Rosy Abate 2? Lo spin off di Squadra Antimafia si avvia verso l'ultima puntata, in onda venerdì sera su Canale 5, ma sembra proprio che i fan abbiano preso d'assalto la Taodue inondando di email le caselle di posta dei produttori della serie. Lo tsunami ha preso il via proprio sabato pomeriggio quando Vittorio Magazzù, l'attore che sta vestendo i panni di Leonardo, ha lasciato intendere che la serie si ...

Sondaggi Umbria : la Lega frena Bianconi a un passo dalla Tesei : Nonostante la campagna elettorale di Vincenzo Bianconi sia partita con oltre un mese di ritardo rispetto a quella della candidata leghista Donatella Tesei, i due... Segui su affaritaliani.it

LIVE Moto3 - GP Thailandia 2019 in DIRETTA : tra poco si scende in pista per le prove libere 2 - Dalla Porta vuole cambiare passo dopo Aragon : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.05 Vedremo se Lorenzo Dalla Porta riuscirà a trovare le sensazioni giuste in questa seconda sessione in modo da non dover rincorrere gli altri nella giornata di domani, in cui è prevista pioggia. 8.00 La lotta per il titolo iridato è accesissima in Moto3 con Dalla Porta e Canet divisi da appena 2 punti, mentre Tony Arbolino è 3° a 29 punti di ritardo dal toscano. Ecco la classifica ...

Atletica - Mondiali 2019 : Davide Re a un passo dall’impresa - lontano 8 centesimi dalla finale sui 400 metri : A otto centesimi da uno storica finale sui 400 metri ai Mondiali. Un’inezia cronometrica separa Davide Re dall’atto conclusivo sul giro di pista, il ligure poteva diventare il primo italiano ad accedere alla lotta per le medaglie su questa distanza e ha dato davvero tutto a Doha ma nella capitale del Qatar è arrivata una dolorosa beffa. Il 26enne ha corso un rilevante 45.85 chiudendo la sua semifinale al terzo posto, ha sperato fino ...

Rifiuti Roma - i vertici Ama a un passo dalle dimissioni dopo il ‘no’ del Comune al bilancio. E la Regione proroga l’emergenza di 15 giorni : La Regione Lazio proroga di soli 15 giorni l’ordinanza estiva sull’emergenza Rifiuti di Roma, mentre i vertici della società capitolina Ama sono a un passo dalle dimissioni. “Già nella giornata di martedì”, dicono i bene informati. E sarebbe il settimo cambio in appena 3 anni e mezzo. In ballo c’è il bilancio dell’azienda che gestisce i Rifiuti nella Capitale, cui il Campidoglio non ha ancora approvato i conti del 2017. Tutto ciò mentre ...

Classifica marcatori all time - Mertens a un passo dalla leggenda Maradona - i dettagli : Come riporta il sito ufficiale del Napoli, dopo la rete di oggi nella vittoria contro il Brescia, Dries Mertens, sale a 114 reti nella speciale Classifica dei migliori marcatori all-time con la maglia del Napoli, al terzo posto. Il belga è ad un solo gol dal secondo posto di Maradona con 115 reti dietro all’attuale capocannoniere Hamsik a quota 121. cattivi sotto porta. Ogni partita facciamo dieci palle gol sotto porta ma non ...

LIVE Virtus Bologna-Virtus Roma 70-64 - Serie A basket in DIRETTA : emiliani ad un passo dalla vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71-66 Si fa perdonare subito Alibegovic, Roma a -5. 70-64 Fallo di Alibegovic a 1′ dal termine. 70-64 Kyzlink assiste Baldasso! 70-62 Comunque vada a finire Roma si sta superando, con tutti i problemi del caso sta vendendo cara la pelle. A Bologna si sente l’assenza di Teodosic. 70-60 Baldasso infila l seconda tripla della sua serata. 70-57 Ricci di carattere, strappa la palla di ...

LIVE Volley - Russia-Slovenia 0-2 e Polonia-Germania 3-0 in DIRETTA : polacchi in semifinale - russi ad un passo dall’eliminazione! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:50 russia-Slovenia 1-5: si ferma sul nastro la battuta di Gasparini. 21:49 russia-Slovenia 1-4: trova le mani-out Cebulj, che sblocca la sua squadra. 21:48 russia-Slovenia 0-4: attacco di seconda di Bulkov. 21:47 russia-Slovenia 0-3: primo tempo di Volvic, inizio schock per la Slovenia. 21:46 russia-Slovenia 0-2: parallela di fino per Volkov. 21:45 russia-Slovenia 0-1: “cabina ...

MotoGp – Marquez ad un passo dalla vittoria - in Thailandia il primo match point : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Aragon : Marquez si gioca in Thailandia il primo match point: la nuova classifica piloti dopo il Gp di Aragon Marc Marquez imprendibile ad Aragon: lo spagnolo della Honda ha fatto il vuoto dietro di sè al Motorland, aggiudicandosi senza difficoltà la sua gara di casa. Marquez si è lasciato alle spalle un eccezionale Andrea Dovizioso, autore di una fantastica rimonta dal decimo posto e Jack Miller, che sul finale è riuscito a beffare Maverick ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 in DIRETTA : non riesce l’impresa alle azzurre nell’esercizio misto - Russia ad un passo dalla vittoria! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:17 Non riesce l’impresa alle nostre Farfalle: 27.400 nell’esercizio libero e quarto posto virtuale in classifica con il punteggio di 55.200. Ora la BieloRussia che può scavalcare le italiane e insidiare il podio. 16:12 Israele ottiene 27.450 nell’esercizio delle cinque palle e si piazza quarta al momento con il totale di 54.950. In testa sempre la Russia davanti a Giappone ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : Sara Costantino si ferma a un passo dalla finale della pistola sportiva : Agli Europei a fuoco di Tiro a segno 2019, in corso di svolgimento a Bologna, la giornata azzurra inizia purtroppo con grande rammarico. Sara Costantino infatti non è riuscita a centrare la finale di pistola sportiva donne da 25m, che nel pomeriggio – dalle ore 15.45 – metterà in palio il titolo continentale e, soprattutto, due pass di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La calabrese dopo il sesto posto del primo round di ...

Lotta libera – Frank Chamizo ad un passo dalla gloria : domani la finale Mondiale contro Sidakov : Frank Chamizo in finale dei Mondiali di Lotta libera: l’atleta azzurro affronterà il russo Sidakov per il titolo del mondo Frank Chamizo non smette di stupire. L’atleta azzurro non delude le aspettative e conquista la finale dei Campionati del Mondo di Lotta in corso di svolgimento a Nur Sultan (Astana). Chamizo si è messo in tasca il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, nelle quali proverà a migliorare il bronzo di Rio 2016, ...

Pd : Renzi a un passo dall’addio - annuncio atteso per domani/Adnkronos : Roma, 16 set. (Adnkronos) – Matteo Renzi è a un passo dall’addio al Pd. A quanto si riferisce nell’area Renziana, l’annuncio potrebbe già avvenire domani: prima un’intervento su un quotidiano, poi da Bruno Vespa in serata a ‘Porta a Porta’. Le ragioni della scelta sono state esplicitate già in questi giorni da alcuni fedelissimi dell’ex-segretario. “Motivi politici e personali. Politici -ha ...