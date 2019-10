“Viaggio nei Secoli” | un evento d’archeologia a L’Aquila | il 9 ottobre ore 17 | presso il

Fonte : laprimapagina

(Di lunedì 7 ottobre 2019)– Mercoledì 9alle ore 17, al Munda – Museo Nazionale d’Abruzzo, sarà presentato il pregevole volume

Avvenire_Nei : Il viaggio del boss in Italia: Bija visitò altri centri migranti - Avvenire_Nei : Oggi festa di #SanFrancesco riproponiamo questo articolo dello storico Franco Cardini - AmbasciataUSA : Il Segretario di Stato????@SecPompeo in Italia il 1º ottobre! Sarà a Roma e in Abruzzo, nei luoghi d‘origine dei suo… -