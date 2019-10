Trump dà via libera a Erdogan | la Turchia pronta a invadere la Siria Preoccupazione Onu

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Il viaè arrivato ieri. Donaldha parlato con il suo omologo turco, Recep Tayype lo ha rassicurato: gli Stati uniti non ostacoleranno i piani di Ankara. Laha dichiarato guerra alle milizie curde del Nord dellaed èla regione, utilizzando migliaia di uomini, mezzi terrestri e aerei. Un'operazione imminente, "forse sarà oggi, o forse domani", ha ammesso, in partenza per una visita di due giorni in Serbia. Ma prima di agire, il presidente turco è stato costretto a comunicare con Washington, e qui ha trovato le risposte che cercava. Le stesse che, questa mattina, ha messo nero su bianco su Twitter: "Mi sono tenuto a distanza da questa battaglia per quasi 3 anni, ma è ora per noi di uscire da queste ridicole guerre senza fine, molte delle quali tribali, e di riportare a casa i nostri soldati". E così le Unità curde di ...

giusmo1 : La #Turchia verso l'invasione del Nord della #Siria: #Trump approva l'intervento di #Erdogan - giornalettismo : Hanno contribuito a sconfiggere l'#Isis: ora i curdi stanno per essere attaccati dalla Turchia grazie al via libera… - petergomezblog : Siria, Trump lascia il via libera alla Turchia per poter invadere il Nord del Paese. I curdi: “Attacco significhere… -