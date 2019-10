Repubblica | al secondo anno di Ancelotti il Napoli è ancora un cantiere

LIVE Italia-Repubblica Ceca baseball - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 1-1 - secondo inning senza scossoni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La Repubblica Ceca riparte con Martin Schneider, primo a battere nel match e anche primo a completare il giro del diamante Rapidamente eliminato in prima anche Celli, finisce il secondo inning ed è sempre 1-1. Scivola la palla dalle mani di Hejtmar, Reginato riesce a prendersi la prima con Andreoli eliminato in seconda Va a battere Reginato. Ci riprova Cecchini, ma gli esce una palla alta che ...

LIVE Australia-Repubblica Ceca basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : grande equilibrio a metà secondo quarto (27-26) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-28 Dellavedova fa saltare tutta la difesa e appoggia comodamente al vetro. Timeout per la Rep.Ceca. Due minuti alla fine del secondo quarto. 27-26 Il solito immenso Patty Mills. 24-26 Schiacciata mostruosa di Auda. 22-22 Bel canestro nel traffico di Dellavedova. 20-22 La prontissima risposta di Schilb. 20-19 Tripla di Goulding. 17-19 I cechi corrono bene in contropiede e Pumprla segna con ...

Basket - Mondiali 2019 : gli Stati Uniti battono il Brasile 89-73 e spediscono la Repubblica Ceca ai quarti. Nervi tesi nel secondo periodo : Vittoria dai tantissimi significati, quella che gli Stati Uniti raccolgono contro il Brasile nell’ultima giornata del girone K ai Mondiali di Cina 2019. Team USA, infatti, si qualifica per i quarti di finale con il primo posto nel girone, elimina i verdeoro dalla corsa iridata, stacca il pass per Tokyo 2020 e lo fa avere anche all’Argentina, infine spedisce la Repubblica Ceca, che qualche ora prima ha perso “bene” contro ...

Repubblica : secondo l’Inter era Icardi a non volersi allenare in gruppo : Icardi è a Parigi e la questione con l’Inter dovrebbe essere chiusa, almeno per questa stagione, ma Repubblica riporta oggi una serie di sassolini che il club nerazzurro era pronto a togliersi dalle scarpe qualora la causa con l’attaccante argentino fosse andata avanti. Una serie di messaggi tra Mauro e la società in cui emergeva una verità diversa da quella contestata dalle accuse di Icardi. Primo: è stato Icardi a chiedere di non ...

Consultazioni - via al secondo giro di colloqui con il Presidente della Repubblica : La Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati è a colloquio con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Al momento è confermato il calendario degli incontri per il secondo giro di Consultazioni per la formazione del nuovo governo. Dopo Casellati sarà la volta del titolare di Montecitorio, Roberto Fico, e a seguire dei due gruppi Misto di Camera e Senato. Domani in ordine le delegazioni di Autonomie, LeU, Fdi, Pd, Fi, ...