Presto Google richiederà la piena compatibilità Power Delivery per la ricarica tramite

Google Maps testa la navigazione in incognito - Presto potremo viaggiare senza lasciare tracce : Il browser Chrome permette da tempo di navigare in incognito per non lasciare tracce delle proprie attività. Quando ci si sposta a piedi o in auto, invece, non c’è modo di passare inosservati. Tempo fa Google aveva promesso che si sarebbe potuta eliminare per lo meno la cronologia delle posizioni, ora l’azienda compie un ulteriore passo avanti, introducendo la navigazione in incognito di Google Maps. BigG ne aveva accennato nel ...

Google “Hatch” compare su Geekbench - il Pixelbook potrebbe Presto avere un erede : Il Chromebook Google "Hatch", il presunto nuovo Pixelbook dotato di processore Intel Comet Lake, è appena apparso su Geekbench. L'articolo Google “Hatch” compare su Geekbench, il Pixelbook potrebbe presto avere un erede proviene da TuttoAndroid.

Google conferma che Play Pass arriverà Presto : Tramite un tweet ieri Google ha affermato che Play Pass, il servizio di abbonamento per app e giochi del Play Store, potrebbe essere lanciato in qualsiasi momento. Il Tweet di oggi non riporta una data, ma le parole "E' quasi l'ora" e "arriverà presto" non lasciano dubbi sul fatto che gli utenti potrebbero avere la possibilità di registrarsi molto presto. L'articolo Google conferma che Play Pass arriverà presto proviene da TuttoAndroid.

Google ambigua sul futuro di Android Auto su smartphone : “Presto una nuova app” : "Nelle prossime settimane pubblicheremo nel Play Store un'app separata chiamata Android Auto for Phone Screens", scrive Google L'articolo Google ambigua sul futuro di Android Auto su smartphone: “presto una nuova app” proviene da TuttoAndroid.

I Google Pixel non saranno più realizzati in Cina : Presto sarà trasferita la produzione : Stando ad un report proveniente dal Giappone, Google si sta preparando a spostare la produzione degli smartphone Pixel dalla Cina al Vietnam L'articolo I Google Pixel non saranno più realizzati in Cina: presto sarà trasferita la produzione proviene da TuttoAndroid.

Chrome per Android riceve l’avatar dell’account Google e Presto le notifiche saranno meno invadenti : Google Chrome per Android riceve l'avatar dell'account Google a sinistra del selettore di schede e del menu di overflow, inoltre i fastidiosi messaggi di notifica del browser saranno presto meno invadenti. L'articolo Chrome per Android riceve l’avatar dell’account Google e presto le notifiche saranno meno invadenti proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome Presto rimuoverà il supporto alle connessioni FTP : Il team di sviluppatori di Google Chrome abbandonerà presto il supporto per le connessioni FTP, protocollo ormai poco usato. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Chrome presto rimuoverà il supporto alle connessioni FTP proviene da TuttoAndroid.