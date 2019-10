Melissa morta a scuola a 16 anni | un mese fa era morto un compagno

Melissa La Rocca - la bellissima 16enne di Salerno morta nella classe maledetta : “già un decesso a settembre - per questi ragazzi ora è durissima” [FOTO] : Melissa La Rocca “era fantastica, una ragazza speciale”. La ricordano così i suoi amici, i suoi insegnanti, i suoi compagni di classe. Un tifo sfegatato per la Salernitana, la squadra della sua città, tanto che era di casa allo stadio Arechi. Una simpatia per la Juventus ma soprattutto una grande passione per la matematica. E oggi è morta così, in classe, mentre era alla lavagna a svolgere proprio un problema algebrico. Melissa è ...