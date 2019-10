Mancini | gruppo per euro 2020 formato | in un anno tanti progressi

Fonte : quotidianodiragusa

(Di lunedì 7 ottobre 2019)per. Unfa c'erano grandissime difficoltà, ci fa piacere aver messo insieme una squadra buona in quindici mesi

gianlia96 : RT @RaiSport: #Mancini dal ritiro azzurro di Coverciano: 'Tanti #azzurri in campo in #InterJuve? I ragazzi migliorano, gli allenatori ci pu… - AleAntinelli : RT @RaiSport: #Mancini dal ritiro azzurro di Coverciano: 'Tanti #azzurri in campo in #InterJuve? I ragazzi migliorano, gli allenatori ci pu… -