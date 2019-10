Genoa | infortunio Criscito | il report medico sulle condizioni del difensore rossoblù

Infortunio Criscito - si fa male il capitano del Genoa : Infortunio Criscito – Molto sfortunato il capitano del Genoa, la sua partita dura solo 10 minuti. Possibile problema muscolare per lui, che andando a contrastare Suso lamenta subito un problema chiedendo il cambio. Al suo posto entra Biraschi.L'articolo Infortunio Criscito, si fa male il capitano del Genoa sembra essere il primo su CalcioWeb.

LIVE Genoa-Milan 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Reina salva su Lerager - brutto infortunio per Criscito : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19′ In questa fase della partita Piatek si trova da solo contro i tre difensori del Genoa. 17′ Strepitoso lancio di Ghiglione dalla destra per Pinamonti sulla sinistra, esce Reina che spazza prima dell’arrivo della punta. 15′ Schone punizione dalla destra mette in mezzo, ma non trova la testa di Romero per un ottimo anticipo di Romagnoli. 13′ Partita che si sta ...

Infortunio Cassata - il centrocampista del Genoa si ferma ancora : le sue condizioni : Infortunio Cassata, veramente sfortunato il centrocampista del Genoa sin dal suo arrivo in rossoblu. Il giocatore, che durante le amichevoli estive aveva subito una lussazione alla spalla destra nella sfida contro il Nantes, si è infortunato durante l’allenamento riportando la frattura composta della falange prossimale del quinto dito di un piede. Niente trasferta a Roma per lui, che farà compagnia agli altri due infortunati Sturaro ...

Infortunio Saponara - gli aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista del Genoa : i tempi di recupero : Stop di 15 giorni per Riccardo Saponara. Il Genoa, infatti, ha reso noto che la risonanza a cui il centrocampista si è sottoposto al SynLab al Porto Antico per l'Infortunio riportato nella gara di Coppa Italia con l'Imolese, ha rilevato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. La prognosi stimata, in presenza di un'evoluzione regolare, è di 15 giorni per il pieno recupero.