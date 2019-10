Corrispettivi giornalieri | invio telematico tramite registratore anche con duplicazioni

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Come sa oramai da tempo la maggior parte degli esercenti attività commerciali, mai professionisti che li seguono, dal prossimo 1 gennaio 2020 sarà obbligatorio per tutti munirsi di registratori di cassa "telematici" per l'in tempo reale all'Agenzia delle Entrate dei. Tale obbligo è già in vigore dal 1 luglio 2019 per coloro che realizzano un volume d'affari superiore ai 400.000 euro. D'altra parte, gli imprenditori che operano nella grande distribuzione e che accettano come forma di pagamento i ticket restaurant potrebbero trovarsi di fronte adi valori. A tale proposito l'Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio parere nella risposta n° 394 del 7 ottobre 2019. Il quesito posto all'AdE La Pubblica Amministrazione finanziaria ha dovuto rispondere ad un esercente l'attività di bar e pasticceria. L'imprenditore in questione sviluppava ...

