Ciclismo | Olimpiadi 2020 | Italia a un passo dal contingente pieno! Secondi nel ranking | 5

Ciclismo - Peter Sagan : “Niente mountain bike alle Olimpiadi di Tokyo 2020” : A Rio 2016 il tentativo era stato fatto, purtroppo però con un po’ di sfortuna è andato male. Non ci sarà Peter Sagan nella prova della mountain bike alle Olimpiadi di Tokyo 2020: il fenomeno slovacco infatti ha deciso di non partecipare nel fuori strada nell’appuntamento a Cinque Cerchi. A dichiararlo è stato proprio il tre volte campione del mondo su strada in un’intervista rilasciata al quotidiano olandese Algemeen ...

Ciclismo - Olimpiadi 2020 : Italia lanciatissima verso il contingente pieno! Secondo posto nel ranking - vicinissimi ai 5 uomini in gara : L’Italia è sempre più vicina ad avere il contingente pieno per la prova maschile di Ciclismo su strada alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La nostra Nazionale si conferma infatti al Secondo posto del ranking di qualificazione, il piazzamento in graduatoria non cambia per gli azzurri dopo l’ottimo Mondiale disputato nello Yorkshire (Secondo posto di Matteo Trentin e quarto di Gianni Moscon, senza dimenticarsi del bronzo di Filippo Ganna ...

Ciclismo - Mondiali 2019 - Filippo Ganna : “Mai avrei pensato alla medaglia. Finalmente viene premiato il lavoro fatto e alle Olimpiadi…” : Filippo Ganna ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella cronometro dei Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Il campione italiano di specialità ha realizzato una grandissima prova sul percorso di 54 km da Northallerton ad Harrogate, riuscendo così a salire sul podio iridato anche su strada, dopo le tante medaglie ottenute su pista. Un risultato eccellente e che va ben oltre le aspettative, ma è solo il punto di ...

Ciclismo - Olimpiadi 2020 : l’Italia festeggia il primo pass - un posto nella cronometro! Lo conquista Ganna col bronzo ai Mondiali : Filippo Ganna ha conquistato la medaglia di bronzo nella cronometro individuale dei Mondiali 2019 di Ciclismo ma non finisce qui perché l’azzurro ha ottenuto anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 23enne, salito sul terzo gradino del podio col tempo di 1h07:00.35 alle spalle di Rohan Dennis e Remco Evenepoel, è riuscito a entrare nella top ten utile per ottenere la qualificazione a cinque cerchi proprio nella prova contro il ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i grandi assenti dell’Italia. Vincenzo Nibali e Fabio Aru non ci saranno : appuntamento a Olimpiadi e Mondiali 2020 : L’Italia si appresta a disputare i Mondiali 2019 di Ciclismo, la Nazionale maschile scenderà in strada domenica 29 settembre quando andrà in scena la prova in linea elite nello Yorkshire. Il circuito è particolarmente mosso e il lungo chilometraggio potrebbe rendere la corsa molto impegnativa e ricca di sorprese, il CT Davide Cassani punterà soprattutto su Matteo Trentin che potrebbe avere nelle gambe il colpo per stupire tutti ma nella ...

Ciclismo - Chris Froome : “Torno in gara a fine anno e mi preparo per Tour ed Olimpiadi del 2020” : Dopo il brutto incidente patito nel corso del Critérium du Dauphiné a giugno, Chris Froome ha affermato in un’intervista a CyclingNews.com che tornerà a correre al Criterim di Saitama a fine ottobre. Il ciclista britannico punta a risalire in bici per essere in piena forma nel 2020. Froome sarà in gara nel finale di questo 2019: “Sarebbe bello poter fare alcuni di quegli eventi post stagionali che di solito ...