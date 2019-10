Calcio | risultati e classifiche campionati giovanili Dall’Under 18 all’Under 15 | ecco

Calcio - Serie A : i risultati di oggi e la classifica. Inter-Lazio 1-0 - nerazzurri in testa. Il Napoli crolla col Cagliari! : L’Inter si conferma in testa alla classifica della Serie A 2019-2020 al termine della quinta giornata (il turno si completerà domani col posticipo Torino-Milan che però non interessa le posizioni di vertice). I nerazzurri, al quinto successo consecutivo, hanno risposto alla Juventus, ieri capace di imporsi sul campo del Brescia, e conservano così i due punti di vantaggio sui Campioni d’Italia grazie alla sofferta vittoria casalinga ...

Serie A Calcio - risultati e classifica quarta giornata. Napoli schiacciasassi contro il Lecce - vincono anche Sassuolo - Roma e Sampdoria : quarta giornata di gare nella Serie A di calcio 2019 con una domenica di grande spettacolo, ad iniziare dal lunch match del Mapei Stadium, in cui il Sassuolo riesce ad avere la meglio sulla SPAL per 3-0, al termine di una partita giocata splendidamente, grazie alla doppietta di Ciccio Caputo nel primo tempo, condita dalla rete di Alfred Duncan in apertura di ripresa. Passando alle gare delle 15, prosegue la marcia del Napoli, che ha superato il ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : i risultati della seconda giornata. Juventus e Milan concedono il bis : E’ andata in archivio la seconda giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020, in attesa del match di domani (ore 12.30 e diretta su Sky Sport) tra Fiorentina e Roma che andrà a delineare la situazione in classifica. La Juventus, campione d’Italia, si impone 3-1 sul campo del Sassuolo: bianconere in vantaggio al 45′ con Aluko e poi ci pensa Cristiana Girelli con una doppietta (al 75′ e al 78′ su ...

Serie A Calcio - risultati e classifica di oggi (15 settembre) : Lazio fermata dalla SPAL - vince l’Atalanta. Fuochi d’artificio tra Brescia e Bologna : Domenica densa di partite nella terza giornata della Serie A di calcio 2019/2020, dove un’Atalanta già in formato Champions è riuscita ad avere la meglio sul Genoa, un maniera rocambolesca, passando in vantaggio grazie ad un rigore di Luis Muriel, e facendosi pareggiare nel recupero da Mimmo Criscito, anche lui dal dischetto. Solamente nel quinto minuto dopo il novantesimo la rete decisiva di Duvan Zapata. Sfida incredibile invece tra ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : risultati e classifiche di oggi (10 settembre). Poker di Cristiano Ronaldo! Vincono Francia e Inghilterra : oggi martedì 10 settembre si sono disputate sette partite valide per le Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio. Spiccano i quattro gol segnati da Cristiano Ronaldo, le vittorie di Turchia e Inghilterra, la sconfitta dell’Islanda in Albania. Di seguito tutti i risultati e le classifiche. GRUPPO A: Partita davvero pazza a Southampton dove il piccolo Kosovo, imbattuto da quasi due anni, passa in vantaggio al 1′ con Berisha che ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : risultati e classifiche di oggi (9 settembre). Germania - Olanda - Belgio e Russia vincenti : oggi lunedì 9 settembre si sono disputate dieci partite valide per le Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio. Di seguito tutti i risultati e le classifiche dei gironi che sono scesi in campo. GRUPPO C: La Germania ha vinto l’attesissimo scontro diretto con l’Irlanda del Nord ed è balzata al comando della classifica a pari punti con la formazione di O’Neill. A decidere la contesa è stata la rete di Halstenberg su assist di ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : risultati e classifiche di oggi (8 settembre). Vincono Italia - Spagna e Svizzera : oggi si sono disputate otto partite valide per le Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio, spiccano in particolar modo le vittorie di Italia, Spagna e Svizzera. Di seguito tutti i risultati e le classifiche dei gironi che sono scesi in campo domenica 8 settembre. GRUPPO D: La Svizzera ha travolto la malcapitata Gibilterra con un rotondo 4-0: tra il 37′ e il 45+4′ hanno segnato Zakaria, Mehmedi e Rodriguez mentre all’87esimo ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : risultati e classifiche di oggi (6 settembre). Olanda espugna Germania - ok Belgio e Croazia : oggi venerdì 6 settembre si sono disputate otto partite valide per le Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio. Di seguito tutti i risultati degli incontri andati in scena questa sera e le classifiche dei gironi. GRUPPO C: C’era grande attesa per il big match tra Germania e Olanda. Partita davvero pazza con i tedeschi che passano in vantaggio al 9′ per mano di Gnabry, i tulipani soffrono ma ribaltano la contesa al cavallo ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : risultati e classifiche di oggi 5 settembre. L’Italia vince a fatica - a valanga Bosnia - Danimarca e Svezia : Si apre la lunga settimana dedicata alle Nazionali per il mondo del Calcio. Nel Vecchio Continente in programma la quinta giornata per le Qualificazioni agli Europei del 2020. oggi la prima tornata di sfide. L’Italia ha vinto nell’anticipo per 3-1, soffrendo, in trasferta con l’Armenia. Nel girone degli azzurri passano anche Bosnia (Dzeko a segno nel 5-0 al Liechtenstein) e Finlandia, prossimo rivale della banda di Mancini, che ...

LIVE Serie A Calcio - risultati di oggi in DIRETTA (1° settembre) : Inter avanti Lukaku di rigore - poker del Sassuolo alla Samp. Torino avanti con Izzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.18, UDINESE-PARMA 1-3, Goooooooooool, Ingleseeeeeee, fa tutto Gervinho parte in contropiede supera tutti e mette in mezzo per Inglese che non sbaglia. 22.15. CAGLIARI-Inter 1-2, rigore per l’Inter per fallo di Pisacane su Sensi, Goooooool, Lukakuuu. 22.13, CAGLIARI-Inter 1-1, proteste del Cagliari per un calcio di rigore non concesso per fallo di mano di Brozovic. 22.10, ...

LIVE Serie A Calcio - risultati di oggi in DIRETTA (1° settembre) : Inter-Cagliari pari di Joao Pedro - poker del Sassuolo alla Samp. Torino avanti con Izzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.08 ATALANTA-Torino 2-3, goooooooool, Izzooooooo, punizione di Baselli da posizione laterale che Izzo in tuffo mette in rete. 22.05 GENOA-FIORENTINA 1-0, Pinamonti cross per Kouamé che di testa tutto solo manda a lato. 22.04 CAGLIARI-INTER 1-1, giallo per Nainggolan per proteste per una punizione di Sensi che finisce sulla traversa. 22.01 UDINESE-PARMA 1-2, Goooooool, Gaglioloooooo, Gervinho ...

LIVE Serie A Calcio - risultati di oggi in DIRETTA (1° settembre) : Inter-Cagliari pari di Joao Pedro - poker del Sassuolo alla Samp. Avanti l’Atalanta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.57. ATALANTA-TORINO 2-1, Gooooooool, Duvannn Zapataaaaa, ancora lui fa un doppietta di tecnica e forza con una veronica su Izzo che lo porta dAvanti a Sirigu e batterlo sul suo palo. 21.54, CAGLIARI-INTER 1-1, Goooooooool, Joao Pedroooo, cross perfetto dal fondo di Nandez che mette in mezzo e Joao Pedro stacca magnificamente e la mette sul secondo palo. 21.52 Sassuolo-SAMPDORIA 4-0, Gooool, ...

LIVE Serie A Calcio - risultati di oggi in DIRETTA (1° settembre) : Inter avanti con Lautaro - tris del Sassuolo alla Samp. Pari Atalanta-Torino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.40 a tra poco per i secondi tempi. 21.38 riepilogo risultati: GENOA-FIORENTINA 1-0, C.Zapata. Sassuolo-SAMPDORIA 3-0, Tripletta Berardi. UDINESE-PARMA 1-1, Lasagna e Gervinho. Atalanta-Torino 1-1, Bonifazi e D.Zapata. CAGLIARI-Inter 0-1, Lautaro Martinez. LECCE-VERONA 0-0. 21.37 si concludono tutti i primi tempi. 21.36 GENOA-FIORENTINA 1-0, fine primo tempo. 21.35 Sassuolo-SAMPDORIA 3-0, ...

LIVE Serie A Calcio - risultati di oggi in DIRETTA (1° settembre) : tutti i gol in tempo reale - Inter con Lautaro - Sassuolo con la tripletta di Berardi e in vantaggio il Genoa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.30 Sassuolo-SAMPDORIA 3-0, GOOOOOOOOOOL, Berardiiiiiiiiiiiiii, tripletta da fuori area a giro con il sinistro mette in rete. 21.28 UDINESE-PARMA 1-1. GOOOOOOOOOOOL, Gervinhoooooooo, solita azione di Gervinho che se ne va sulla fascia destra supera Sema e va in gol sul primo palo coperto da Musso. 21.27 LECCE-VERONA 0-0, spinge il Lecce ma non riesce a trovare la porta con le sue ...