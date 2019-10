Sondrio | precipita ultraleggero e resta appeso ai cavi della seggiovia | un ferito

Sondrio - per festeggiare la medaglia vinta sale sul ponte per gioco e precipita : Alessandro Rossi, 19enne campione di corsa in montagna, stava festeggiando la vittoria con alcuni amici, quando ha deciso di salire sulla tettoia che costeggia il greto del fiume. È ricoverato in prognosi riservata... Aveva ottenuto da poco un importante risultato sportiv: una medaglia d'argento ai campionati nazionali juniores di corsa in montagna. Così aveva scelto di festeggiare con gli amici, nel centro della sua città. Ma a causa di una ...