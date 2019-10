Questo Napoli é meno attraente di una domenica all’Ikea

Ciccio Colonnese : “Inter – Juve sfida scudetto - in Questo momento vedo il Napoli indietro” : Nella trasmissione ”Tutti Convocati” in onda su Radio 24 è intervenuto Ciccio Colonnese, che ha parlato della lotta scudetto: “Domenica prossima sarà già sfida scudetto tra Inter e Juventus. Il Napoli di Ancelotti è una squadra che crea tantissimo, ma a livello difensivo è troppo fragile. Non vedo gli azzurri alla pari di Inter e Juve per quanto riguarda la lotta per lo scudetto” segnare facilmente. Sono contento ...

Di Marzio : “Questo Napoli è da scudetto - ma Lozano è fuori ruolo!” : Gianni Di Marzio, ex allenatore, è intervenuto a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte Stereo Ecco quanto dichiarato: “Dopo appena 5 partite il ritardo del Napoli dalla vetta è già considerevole, ma non ne farei un dramma. La stagione è ancora lunga e certe sconfitte colpiscono più di altre. Da ex allenatore dico che negli ultimi minuti quando la partita non si sbloccava, come forma scaramantica, pensavo sempre al ...

Radio Sportiva – Renica : “Questo Napoli può fare cose importanti - Maradona è pazzesco” : Alessandro Renica, ex Napoli ha parlato a Radio Sportiva, soffermandosi sull’inizio della stagione del Napoli: “Napoli da scudetto? È una squadra che è cresciuta qualitativamente, il gruppo può fare cose interessanti. Ancelotti rispetto alla gestiondr precedente considera tutti al centro del progetto e lascia spazio alle qualità dei giocatori. Maradona? Ci siamo visti un anno fa, ha ancora un carisma mondiale ed è ...

Intervista a Franca Leosini : “Amo Napoli e per Questo a volte la critico” : Intervista esclusiva a Franca Leosini, ideatrice e conduttrice di "Storie maledette", che domani 21 settembre ritirerà nel penitenziario minorile di Nisida il premio sulla responsabilità sociale "Amato Lamberti". Napoli, l'impegno civile, la pena come progetto rieducativo. E sul suo rapporto con la città partenopea dice: "La amo profondamente, ma come con tutte le cose che si amano si finisce anche per riservargli critiche."Continua a leggere

CorSport : il Napoli ha speso molto più dei Reds sul mercato - ma Questo non assicura la vittoria : Il Corriere dello Sport prepara la sfida di questa sera del Napoli contro il Liverpool con una classifica delle spese fatte dai club che partecipano alla competizione. Il Liverpool è ultimo con solo 1,9 milioni spesi. Napoli invece ottavo con 128 milioni spesi. questo non significa che la formazione azzurra sia più forte di quella di Klopp, ma che i Reds, campioni della passata edizione, avevano probabilmente una squadra già forte e collaudata ...

Chiariello : “A Napoli si litiga per gli spogliatoi - a Milano c’è Questo enorme vantaggio” : Sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello soffermandosi sugli stadi in Italia: “Mentre a Napoli c’è polemica sugli spogliatoi non ancora pronti, arriva la notizia da Milano, il Comune è disposto a vendere San Siro a Milan e Inter. La valutazione, però, è di 70 milioni. Lì, inoltre, il costo si divide per due squadre.;L’idea resta quella di abbattere San Siro per fare uno stadio nuovo, ...

De Laurentiis : «In proporzione a Bari più abbonamenti che a Napoli. Se Questo vuol dire essere grandi tifosi del Napoli» : Ieri abbiamo raccontato le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis a Sky. Sulle elezioni al Board dell’Eca, sulle scelte fatte da Ancelotti in occasione di Juve-Napoli, e anche della necessità di giocare ogni partita come se fosse la partita dell’anno. Oggi il Corriere dello Sport riporta ancora altre dichiarazioni del presidente. Innanzitutto sulla campagna abbonamenti che va a rilento: a ieri erano circa 11.500. Se questo vuol dire essere ...

Il Napoli è un brand sempre più internazionale - è anche per Questo che in città piace meno : Ha più tifosi di Roma e Lazio messe insieme Nell’estate in cui tutta l’attenzione si è concentrata sul calciomercato dei nomi possibili e dei sogni mai realizzati (chi ha detto James?) è passata quasi sotto traccia una statistica a mio avviso molto significativa. Come ad inizio di ogni campionato la Gazzetta dello Sport ha commissionato ad una importante società di sondaggi (Ipsos) il compito di misurare il seguito delle squadre di serie A: ...

Ag.Jorginho : “A Napoli é migliorato in fase difensiva - curano molto Questo aspetto” : A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Joao Santos, procuratore dell’ex centrocampista azzurro Jorginho: “Jorginho si sente italiano e per questo gioca nella Nazionale italiana. Un ritorno di Jorginho in Italia? Mai dire mai, oggi invece ha la testa al Chelsea, ma in un futuro potrebbe succedere. Il Napoli ha una rosa importante ed ha aggiunto esperienza con Manolas. A Napoli è migliorato molto dal punto di vista ...

Kiss Kiss Napoli – Suarez : “Avere Llorente in corsa grande chiave tattica - mi ricorda Questo grande calciatore” : Luisito Suarez, ha parlato dei temi in casa Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli sembra voler giocare con i piccoletti in attacco, ma quando la partita è bloccata avere uno come Llorente in corsa può essere una chiave inportante. Fernando è un giocatore interessante. Mi ricorda Altafini. Callejon? E’ un trascinatore, meriterebbe il rinnovo, Adesso fa anche gol”. conquistare il cuore non solo delle ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Corbo : “Il calciomercato è stata una delusione per una parte di tifoseria - i napoletani volevano Questo calciatore” : Antonio Corbo, noto giornalista della Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Pochi abbonamenti per il Napoli? Credo che ci sia delusione da parte di alcuni tifosi per alcune storie di calciomercato. I tifosi pensavano che il Napoli potesse prendere Icardi, ma sappiamo benissimo che era complicato perché il giocatore voleva la Juve. La delusione arriva da James, che è uno dei giocatori più popolari al mondo. Il ...

Chiellini che va a consolare Koulibaly è la foto più bella di Questo Juve-Napoli : Il calcio è fatto di agonismo, di falli, di urla, di sgambetti e sgomitate mentre di è in campo e finché l’arbitro non fischia la fine. Ma quando tutto finisce restano gli uomini e lo dimostra la foto di Chiellini con le gruccie per l’intervento subito al crociato rotto che va a consolare un giocatore disperato come #Koulibaly. La foto e un gesto di fair play che vale più di mille parole. L'articolo Chiellini che va a ...

Schwoch a Kiss Kiss Napoli : “Llorente decisivo - è il calciatore giusto per Questo Napoli” : Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, a Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato dell’arrivo di Fernando Llorente in azzurro: “Llorente? Non ha giocato spesso da titolare, ma se andiamo ad analizzare le sue gare in Champions, con lui c’è stata la svolta. Lui c’é sempre quando bisogna finalizzare, ma é molto bravo anche a far salire la squadra, può portare al Napoli la mentalità che serve. La squadre che vincono hanno i ...

Repubblica : il Questore di Torino potrebbe disertare lo Stadium per Juve-Napoli : Animi agitati come sempre per la sfida tra Juve e Napoli, ma questa volta non solo tra le tifoserie contrapposte. A Torino, dopo la vergognosa questione del divieto di acquisto dei biglietti per i nati in Campania, la situazione è rimasta tesa. Proprio per questo, scrive la Repubblica il questore di Torino potrebbe decidere di non esserci questa sera allo Stadium “La vigilia è stata ancora una volta ad alta tensione e saranno poco più di ...