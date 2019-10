Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 6 ottobre 2019) La sua ingenua espulsione stava per compromettere il match. Dopo il rosso a, infatti, ilha rischiato, salvata soltanto da Reina che ha parato il rigore a Schone nel finale. Il giorno dopo, il terzino rossonero fa measu Instagram. Questo il lungo messaggio scritto sul suo profilo ufficiale. È stato un inizio di stagione complicato. Per la squadra. Per me. E spero che la vittoria di ieri siala svolta. Dal punto di vista personale invece questa sosta dovrà rappresentare ’cambiamento’. Ho voglia di voltare pagina e cancellare questi primi mesi di stagione. Non è una questione di impegno ma di resa, che non mi soddisfa. Èuna. Perchénon va. Ho voglia di ritrovare me stesso e ce la metterò tutta e mi impegnerò ancor più di prima per questo. “Affronta gli ostacoli e fa qualcosa per superarli. Scoprirai che non hanno ...

AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan: Donnarumma, Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Biglia, Bonaventura, Suso,… - CalcioWeb : #Milan, #Calabria fa mea culpa: 'E' stata una notte complicata, così non va bene. Devo ritrovare me stesso...'… - Alemilanista86 : Calabria è irriconoscibile Calhanoglu sbaglia anche i passaggi più elementari. In questo momento hai bisogno di uom… -