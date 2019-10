Mezz' ora in più | Matteo Renzi rivela a Lucia Annunziata il motivo dell' addio al Pd

Matteo Renzi a Mezz'ora in più : "Una farsa le accuse contro Obama e me" : “Chi sostiene che in questa vicenda, nel 2016, ci sia un ruolo del presidente Obama è evidente che sia una farsa. Non a caso ho agito in sede civile contro il signor Papadopoulos che ha detto che ho avuto un ruolo in questo caso”. Lo ha detto Matteo Renzi nel corso di Mezz’ora in più, su Raitre, in merito uno dei teste chiave del Russiagate, Georg Papadopoulos, secondo cui Renzi sarebbe stato pilotato da Barack ...

Atletica - Mondiali 2019 : le pagelle degli azzurri. Tamberi fa quello che può. La Mezz’ora magica delle staffette veloci : La mezz’ora che ha riscritto la storia delle staffette veloci italiane non scatena gli entusiasmi come dovrebbe perchè alle ragazze va benissimo grazie alla squalifica del Brasile con una finale insperata, mentre ai ragazzi va molto meno bene perchè incappano in una delle gara dalla velocità media più alta e si devono accontentare del decimo posto che significa niente finale. Tamberi si ferma all’ottavo posto: la preparazione ...

Dudelange-Qarabag interrotta - si ferma alla Mezz’ora la gara di Europa League : il motivo è un drone [FOTO] : Nella serata di Europa League accade l’incredibile. In Lussemburgo si stava giocando la gara tra i padroni di casa del Dudelange e gli azeri del Qarabag. Al 30′, con gli ospiti in vantaggio per 2-0, la partita è stata sospesa. Il motivo? Un drone con un drappo dell’Armenia sorvolava il campo e le teste dei giocatori, al che l’arbitro ha deciso di interrompere una prima volta il match. I tifosi del Qarabag, ...

Otto e Mezzo - Giorgia Meloni attacca Fioramonti e difende la Santanché : "Non può fare il ministro" : "Non mi interessano le scuse di Fioramonti, il problema non è di forma ma di sostanza. Uno che pensa quelle cose non può fare il ministro". Giorgia Meloni, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, attacca il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti e difende Daniela Santanchè anche perché ne

Sondaggi elettorali Swg - battuta d’arresto per Renzi che perde Mezzo punto : Sondaggi elettorali Swg, battuta d’arresto per Renzi che perde mezzo punto È una battuta d’arresto quella di Italia Viva questa settimana secondo i Sondaggi elettorali di Swg per il Tg di La7. Per la prima volta c’è il segno meno davanti alle intenzioni di voto per il nuovo partito di Renzi. Certo, c’è il ritorno di Liberi e Uguali tra i partiti sondati, che convive con la Sinistra che pure ne era una parte. Ma è ...

Lele Mora ha un tumore maligno : lo scopre nel bel Mezzo di un'intervista : Lele Mora, rinomato e discusso agente dei vip, si è trovato ad affrontare una situazione molto grave nel corso di un'intervista ai microfoni di Libero. I giornalisti avevano deciso di recarsi a casa di sua figlia in modo da poterlo intervistare in tutta tranquillità. I temi affrontati sono davvero tanti, ma una telefonata ha scosso completamente gli animi dei presenti. Nel bel mezzo del dibattito, infatti, Lele Mora ha ricevuto una telefonata ...

Roma choc : ancora un bus dell'Atac in fiamme - il Mezzo aveva solo 6 anni : Roma choc: un altro bus dell'Atac linea 20 a fuoco in via Aspertini nella Capitale. Il mezzo è andato completamente distrutto dalle fiamme: sul posto i vigili del fuoco. Al momento...

Roma choc : ancora un bus dell'Atac in fiamme - il Mezzo era nuovissimo : Roma choc: un altro bus dell'Atac a fuoco in zona Giardinetti nella Capitale, fra Torre Chiaia e Torre Maura. Il mezzo è andato completamente distrutto dalle fiamme: sul posto i vigili del...

Vittorio Sgarbi - la confessione a Pierluigi Diaco : “Ho visto la morte a Mezz’ora di distanza” : Vittorio Sgarbi è stato ospite da Pierluigi Diaco nel salottino di Io e Te, in onda su Rai 1: nel corso dell’intervista, il critico d’arte ha mostrato il suo lato più intimo e commosso, dismettendo pe run momento i panni battaglieri con cui siamo soliti vederlo. Diaco gli ha fatto infatti ascoltare la voce della madre scomparsa e lui, visibilmente emozionato, ha commentato: “Le voci dei morti, in questi caso la voce di mia ...

Cagliari - lascia la figlia di 2 anni per Mezz’ora in auto ma non è una dimenticanza : “Sta benissimo” : Tragedia sfiorata a Quartu, in provincia di Cagliari: un uomo di 58 anni lascia la figlia di due anni in auto, nel parcheggio di un supermercato. I carabinieri hanno tirato fuori la bambina da un finestrino, mentre l'uomo faceva acquisti nel negozio. "Ero all'ipermercato perché dovevo comprare la torta di compleanno per mia figlia. Sta benissimo, non c'è neanche il sole, non mi seccate", ha risposto ai militari.Continua a leggere

Jova Beach Party a Linate - in 100mila per la chiusura del tour di Jovanotti : ecco come arrivare all’aeroporto - i parcheggi e gli orari dei Mezzi : È arrivato l’autunno e, con lui, la grande festa finale di Jovanotti che dopo aver fatto cantare e ballare le spiagge di tutta Italia ed essere salito fin in montagna, a Plan de Corones, chiude il suo Jova Beach Party in città, a Milano. Anzi, per essere precisi, la location è ancora più particolare: si tratta dell’aeroporto di Linate, al momento chiuso per lavori di ristrutturazione. Sabato 21 settembre, per la prima volta, lo scalo si ...

Ettore Andenna boccia Eurogames : "Sono andato a vedermi un film dopo un'ora e Mezza" : Di tutti i commenti positivi e negativi che si stanno spendendo nel giorno dopo l'esordio di Eurogames, le parole di Ettore Andenna sono senza ombra di dubbio le più attese.Il conduttore che ha all'attivo ben 7 edizioni dei Giochi Senza Frontiere (nel 1978 e successivamente dal 1991 al 1996) è stato raggiunto da ilfattoquotidiano.it per una sua impressione a caldo dopo il primo appuntamento del reboot dello storico programma. Innanzitutto ...

Sciopero sullo Stretto di Messina dei lavoratori dei Mezzi di traghettamento Blu Jet : Sofia Dinolfo sullo Stretto di Messina oggi scioperano i dipendenti dei mezzi veloci di collegamento della società Blu Jet sullo Stretto di Messina oggi in Sciopero i dipendenti dei mezzi marittimi di Blu Jet. Si tratta degli aliscafi appartenenti ad una società del gruppo Ferrovie dello Stato che offre il servizio di traghettamento veloce agli utenti. Il motivo della decisione è legato alla richiesta, fino ad ora non ottenuta, di ...

LIVE Cluj-Lazio calcio 0-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : Mezz’ora al fischio d’inizio - sale l’adrenalina! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:31 Entrambe le squadre vengono da un’ottima stagione: il Cluj ha vinto il Campionato rumeno, la Lazio si è aggiudicata la Coppa Italia. 18:29 Si tratta del primo match UEFA tra queste due compagini, non ci sono precedenti. 18:27 Il direttore di gara sarà il polacco Daniel Stefanski, i connazionali Marcin Boniek e Dawid Igor Golis saranno rispettivamente il secondo e il terzo ...